Полиция с помощью дрона всего за два часа поймали 20 нарушителей ПДД

20 сентября правоохранители с помощью дрона следили за безопасностью движения и соблюдением в Риге общих правил дорожного движения в разных местах - на съезде и въезде на Южный мост, а также на перекрестке улиц Деглава и Сахарова. За примерно два часа было зафиксировано 20 водителей, нарушивших правила дорожного движения.

20. septembrī, izmantojot bezpilota lidaparātu jeb dronu, Valsts policijas darbinieki aptuveni divu stundu laikā fiksēja 20 autovadītāju, kuri pārkāpa dažādus ceļu satiksmes noteikumus. #zeromeanslife

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12 водителей остановлены за агрессивное вождение - за несоблюдение интересов других участников движения при объезде колонны стоящих или медленно движущихся автомобилей и без соблюдения горизонтальной разметки дороги - островка безопасности. Восемь водителей не заметили сигнал светофора и съехали на перекресток налево, когда на светофоре не горела дополнительная секция. Кроме того, двое из вышеперечисленных водителей нарушили еще другие правила дорожного движения.

За все нарушения Госполиция в общей сложности начала 22 административных процесса.

Чтобы улучшить общую культуру вождения, Госполиция будет периодически и дальше использовать для контроля дорожного движения дроны, делая упор на фиксацию нарушений агрессивной езды, например объезд колонн автомобилей.