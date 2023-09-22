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Полиция с помощью дрона всего за два часа поймали 20 нарушителей ПДД

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Фотография Госполиции
Фотография Госполиции Фото: Valsts policija

Госполиция на этой неделе, используя дрон, за два часа поймала 20 нарушителей правил дорожного движения, сообщили в полиции.

20 сентября правоохранители с помощью дрона следили за безопасностью движения и соблюдением в Риге общих правил дорожного движения в разных местах - на съезде и въезде на Южный мост, а также на перекрестке улиц Деглава и Сахарова. За примерно два часа было зафиксировано 20 водителей, нарушивших правила дорожного движения.

12 водителей остановлены за агрессивное вождение - за несоблюдение интересов других участников движения при объезде колонны стоящих или медленно движущихся автомобилей и без соблюдения горизонтальной разметки дороги - островка безопасности. Восемь водителей не заметили сигнал светофора и съехали на перекресток налево, когда на светофоре не горела дополнительная секция. Кроме того, двое из вышеперечисленных водителей нарушили еще другие правила дорожного движения.

За все нарушения Госполиция в общей сложности начала 22 административных процесса.

Чтобы улучшить общую культуру вождения, Госполиция будет периодически и дальше использовать для контроля дорожного движения дроны, делая упор на фиксацию нарушений агрессивной езды, например объезд колонн автомобилей.

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