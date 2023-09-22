Силиня: нам нужно популяризировать свои истории успеха

Как сообщили в пресс-бюро премьера, Силиня встретилась в Кулдигском крае с председателем думы Инесе Асташевской, заместителем председателя Артисом Робертом и представителями руководства муниципальных учреждений. В ходе визита обсуждались вызовы, связанные с включением Старого города Кулдиги в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также работа самоуправления по развитию предпринимательства, социальных услуг и образования.

"Статус Старого города Кулдиги как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - это огромное достижение самоуправления и его жителей, которым теперь может гордиться вся Латвия. Это стало возможным благодаря энтузиазму людей, четкому и продуманному видению, а также профессиональному сотрудничеству с государственными и международными институциями. Историческое наследие Кулдиги прекрасно сочетается с современной городской средой. Я рада, что Кулдига нашла свой путь и что руководство города работает над развитием предпринимательства, туризма, социальных услуг, образования и благоприятного для людей жизненного пространства", - сказала премьер-министр.

"Нам необходимо больше пропагандировать в мире наши истории успеха, и Кулдига подает пример", - добавила Силиня.

Представители края рассказали о своих планах по развитию инфраструктуры и поиску дополнительных инвестиций для развития туристического сектора. И сообщили, что Кулдигское самоуправление также развивает лесной сектор, сельское хозяйство, логистику и творческую индустрию. Город старается поддерживать тех, кто хочет создать новые ниши для предпринимательской деятельности, в том числе организуя конкурсы на получение грантов.