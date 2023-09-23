Дискуссия о проституции на шоу в Латвии. Сколько можно заработать?

Кто клиенты у проституток в Латвии? Журналист, главный редактор журнала Klubs Айварс Пасталниекс считает - это может быть кто угодно. "У мужчин тоже разные проблемы. Есть мужчины, которые не занимаются регулярным сексом, есть мужчины, которые женаты и состоят в отношениях, но им не хватает секса. Девушки говорят, что немало мужчин, которые могут с женами выговориться. Он покупает девушку, ничего [сексуального] не делает, просто разговаривает с ней, потому что дома у него нет такой возможности. Истории разные", - говорит журналист.

Как говорит Пасталниекс, из разговоров с этими девушками есть часть, которая переносит это занятие с трудом, "но есть девушки, которые говорят, что это быстрые и легкие деньги. Им это дается легко. С одной стороны, они хотят покинуть это поле деятельности, но как только в их жизни наступает момент, когда им нужны средства, они тут же возвращаются, быстро зарабатывают и уходят".

Айварс Пасталниекс, неоднократно писавший о проституции, участвовавший в полицейских рейдах и встречавшийся с представителями этой сферы в реальной жизни говорит: "Зимой на улицах было 250 девушек, летом 300-400, но вместе со средним и высшим классом - около 1000".

Как отмечается в программе, цены на сексуальные услуги в Латвии сильно различаются, выяснил Пасталниекс.

Цена за час может быть от 150 до 350 евро и больше. К примеру, 500 или 600 евро.

Больше в передаче Zilonis studijā.