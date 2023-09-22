СМИ: США передадут Украине ракеты дальнего действия ATACMS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что США выделят Украине небольшое количество ракет дальнего радиуса действия ATACMS, передает NBC News со ссылкой на источники.
Должностные лица, впрочем, четко не указали, когда именно ракеты будут поставлены в Украину. Как отметил NBS News один из источников, до сих пор ведутся дебаты о том, какого типа ракеты будут направлены. Кроме того, пока неизвестно и точное количество ракет, которые будут поставлены в Украину.
Ранее ряд военных отмечали, что США не располагают такими большими запасами ATACMS, чтобы иметь возможность поставлять их в Украину.
Уже сообщалось, что еще в четверг Белый дом отрицал передачу украинцам ракет дальнего радиуса действия ATACMS.
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