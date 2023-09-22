Пт, 22.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

СМИ: США передадут Украине ракеты дальнего действия ATACMS

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский Фото: Evan Vucci/AP

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что США выделят Украине небольшое количество ракет дальнего радиуса действия ATACMS, передает NBC News со ссылкой на источники.

Должностные лица, впрочем, четко не указали, когда именно ракеты будут поставлены в Украину. Как отметил NBS News один из источников, до сих пор ведутся дебаты о том, какого типа ракеты будут направлены. Кроме того, пока неизвестно и точное количество ракет, которые будут поставлены в Украину.

Ранее ряд военных отмечали, что США не располагают такими большими запасами ATACMS, чтобы иметь возможность поставлять их в Украину.

Уже сообщалось, что еще в четверг Белый дом отрицал передачу украинцам ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх