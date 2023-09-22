СМИ: США передадут Украине ракеты дальнего действия ATACMS

Должностные лица, впрочем, четко не указали, когда именно ракеты будут поставлены в Украину. Как отметил NBS News один из источников, до сих пор ведутся дебаты о том, какого типа ракеты будут направлены. Кроме того, пока неизвестно и точное количество ракет, которые будут поставлены в Украину.