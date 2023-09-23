"Мою маму убили, меня похитили". Украинские дети свидетельствуют против России в Гааге

Она приглашает в зал шестерых детей, а журналистов просит быть осторожными с вопросами, чтобы не травмировать их еще больше.

Журналисты спрашивают детей, понимают ли они, зачем они здесь. 12-летний Саша в вышиванке взволнованно отвечает: «Мы здесь, чтобы сказать вам, что в Украине идет война, а не то, что мы все это выдумали».

В этот день Саша несколько раз расскажет свою историю журналистам и политикам. О том, как его разлучили с матерью в Мариуполе весной 2022 года. Как он был ранен в глаз во время обстрела.

Пытаясь покинуть осажденный Мариуполь, Саша с мамой оказались в фильтрационном лагере. Маму увезли на допрос. За Сашей в лагерь приехали люди и представились сотрудниками службы по правам детей Новоазовска. Мальчику пообещали, что он увидится с матерью чуть позже.

Но они не виделись уже полтора года.

Из Мариуполя Сашу отправили в больницу в Донецке. Там он выпросил у мальчика в палате телефон и позвонил бабушке. Пожилая женщина преодолела множество препятствий, чтобы вывезти внука из Донецка.

«Когда я вернулся в Украину, я начал ценить еду и воду, потому что в Мариуполе нам не хватало еды. Не было ни хлеба, ничего. Но больше всего я ценил тишину», — вспоминает войну Саша.