Седокова и Тимма расстались, а Нагиев переехал в Испанию?

Напомним, что чемпионат мира по баскетболу Тимма пропустил по решению тренерского штаба, чем был очень огорчен. Об этом он написал в соцсетях. Далее появились слухи, что всему виной личная жизнь спортсмена.

Как и ранее, пара не комментирует слухи, подогревая тем самым интерес к себе. Остается ждать и наблюдать за происходящим!

Дмитрий Нагиев переехал в Испанию?

Российский телеведущий и актер Дмитрий Нагиев с прошлого года не работает на Первом канале. Сразу после 24 февраля он не просто ушел в отпуск, а уволился с федерального телевидения, о чем сообщил лично.

Долгое время не было известно, где находится Нагиев. Ранее ходили слухи о том, что он уехал в Турцию, но оказалось, что там артист снимал рекламу вместе с Настей Ивлеевой.

Портал Popcake.tv пишет, что теперь Дмитрий Нагиев находится в Испании. Журналисты со ссылкой на очевидцев сообщают, что там он якобы ведет себя не просто как отдыхающий - похоже, что в скором времени артист туда окончательно переедет.

Сам Нагиев никак эти слухи не комментирует.

Дмитрий Нагиев Фото: Скриншот с сайта youtube.com