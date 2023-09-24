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Седокова и Тимма расстались, а Нагиев переехал в Испанию?

Звездные страсти. Слухи недели
rus.tvnet.lv
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Фото: Instagram/ кадр из видео/ коллаж RUS TVNET

В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET в очередной раз рассказывает о слухах, которые касаются Анны Седоковой и Яниса Тиммы. Кроме того, желтая пресса не дает покоя и Дмитрию Нагиеву. 

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.

Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

Анна Седокова и Янис Тимма расстались? 

Некоторое время назад Анна Седокова рассказала подписчикам, что в ее жизни произошли перемены. Она вернулась в РФ и вместе с сыном начала искать квартиру. Певица отметила, что началась новая глава ее жизни.

Латвийский баскетболист Янис Тимма также публикует грустные сторис и подчеркивает, что все хотят видеть его эмоции, но у него совершенно нет сил их показывать. Он тоже говорит о новой главе. На аватарке - фото с Анной. 

Поклонники и СМИ не понимают, что происходит. Напомним, что паре неоднократно приписывали расставание. Кроме того, недавно стало известно, что Янис Тимма продолжит карьеру в стамбульской команде высшей лиги Турции "Дарюшшафака".

Тимма провел часть прошлого сезона без клуба и в марте дебютировал в чемпионате Пуэрто-Рико за "Гризес де Умакао", однако после четырех матчей, в которых он в среднем набирал девять очков, 2,8 подбора и 2,5 передачи, пути Тиммы и клуба разошлись. После этого латвийский баскетболист провел сезон в лиге Big3 в команде Aliens. Ранее Тимма выступал в Джи-Лиге НБА, в команде "Лейкленд Мэджик", а до этого - в казанском "УНИКС".

Напомним, что чемпионат мира по баскетболу Тимма пропустил по решению тренерского штаба, чем был очень огорчен. Об этом он написал в соцсетях. Далее появились слухи, что всему виной личная жизнь спортсмена.

Как и ранее, пара не комментирует слухи, подогревая тем самым интерес к себе. Остается ждать и наблюдать за происходящим!

Дмитрий Нагиев переехал в Испанию?

Российский телеведущий и актер Дмитрий Нагиев с прошлого года не работает на Первом канале. Сразу после 24 февраля он не просто ушел в отпуск, а уволился с федерального телевидения, о чем сообщил лично.

Долгое время не было известно, где находится Нагиев. Ранее ходили слухи о том, что он уехал в Турцию, но оказалось, что там артист снимал рекламу вместе с Настей Ивлеевой.

Портал Popcake.tv пишет, что теперь Дмитрий Нагиев находится в Испании. Журналисты со ссылкой на очевидцев сообщают, что там он якобы ведет себя не просто как отдыхающий - похоже, что в скором времени артист туда окончательно переедет.

Сам Нагиев никак эти слухи не комментирует. 

Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев Фото: Скриншот с сайта youtube.com

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