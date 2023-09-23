Митингующие в Ереване требуют отставки Пашиняна

В столице Армении вечером в пятницу, 22 сентября, проходит очередная акция протеста на фоне военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. На митинг на площади Республики в центре Еревана собрались около 1000 человек, передает корреспондент DW. Демонстранты требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В течение дня на акциях протеста в городе были задержаны 98 человек, уточняет "Интерфакс" со ссылкой на полицию Армении. Среди задержанных в первой половине дня - сын второго президента страны Роберта Кочаряна Левон Кочарян. Его адвокат утверждает, что полицейские избили Кочаряна-младшего при задержании и он был доставлен в больницу. Кроме того, был временно задержан один из лидеров протеста, бывший оппозиционный депутат Андраник Теванян.

Оппозиция в парламенте инициирует процесс импичмента премьера

Ранее оппозиция Армении сообщила о создании национального комитета, который будет координировать действия по отстранению Никола Пашиняна и его правительства от власти. Представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил, что парламентская оппозиция инициирует процесс импичмента главы кабмина.