В Салдусском крае погиб водитель квадроцикла

Авария произошла около 16:13 на хуторе "Ратниеки" в Яунлутринской волости Салдусского края.

Человек во время управления квадроциклом упал и получил травмы, от которых скончался на месте. Точные обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе уголовного разбирательства.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 148 дорожно-транспортных происшествий, 27 человек получили травмы, один погиб.

В минувшие сутки полиция задержала на дорогах Латвии восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения, у шести концентрация алкоголя превышала 1,5 промилле.

В целом в течение пятницы выявлено 411 нарушений правил дорожного движения, в том числе 188 случаев превышения скорости, а четыре водителя оштрафованы за агрессивное вождение.