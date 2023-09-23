Фото, Видео ⟩ Украина заявила о гибели девяти человек после удара по штабу Черноморского флота РФ

Буданов не подтвердил новость о возможной гибели командующего Черноморским флотом России адмирала Виктора Соколова. Главная разведывательная служба Украины пока не располагает информацией о его состоянии.

Буданов также не ответил на вопрос, использовались ли ракеты западного производства при атаке на штаб Черноморского флота России в Севастополе.

Об этом ракетном ударе в пятницу заявил назначенный Кремлем губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В свою очередь, российские федеральные телеканалы вечером в пятницу перестали упоминать о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России.

New satellite imagery of Crimea shows smoke rising from Russia's Black Sea Fleet headquarters in Sevastopol.



Recent videos from the ground showed multiple Ukrainian-operated Storm Shadow / SCALP cruise missiles hitting the site. pic.twitter.com/K57NHvAHha — Brady Africk (@bradyafr) September 22, 2023

В своих выпусках новостей в 18:00 и 21:00 "Первый канал" сообщил лишь о том, что "киевский режим пытался атаковать территорию Крыма, но российские силы ПВО сбили пять ракет. Также перехвачены 10 снарядов РСЗО HIMARS".