По меньшей мере девять человек погибли и 16 получили ранения в результате ракетного удара Украины по штабу Черноморского флота России в Севастополе в пятницу, 22 сентября, сообщил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Фото, Видео ⟩ Украина заявила о гибели девяти человек после удара по штабу Черноморского флота РФ
"Среди раненых - командующий группировки генерал-полковник (Александр) Романчук, в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант (Олег) Цеков, находится без сознания.
There are indications Admiral Viktor Sokolov, commander of the Black Sea Fleet of the Russian terrorist state, was killed in the airstrike on temporarily-occupied Sevastopol. pic.twitter.com/I2KiQvW58t— Michael MacKay (@mhmck) September 22, 2023
Количество пострадавших обычных военнослужащих, которые не являются работниками штаба, еще устанавливается. Это военные, которые несут службу, охрана, и так далее - они не входят в тот перечень, который я вам озвучил", - сказал Буданов.
Романчук командует группой российских войск на Запорожском направлении и в этом году получил звание генерал-полковника. Генерал-лейтенант Олег Цеков - командир 200-й отдельной мотострелковой бригады Береговых войск Северного флота России.
Crimea will be liberated! Moment of arrival on rf black sea fleet HQ in Sevastopol. There are reports of 9 killed orcs and 16 injured - amongst which are ruz generals! 👀#CrimeaIsUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/DRusK5hq2M— 🇳🇿 Tetyana 🇺🇦 (@TanyaMykolaiv) September 23, 2023
Буданов не подтвердил новость о возможной гибели командующего Черноморским флотом России адмирала Виктора Соколова. Главная разведывательная служба Украины пока не располагает информацией о его состоянии.
Буданов также не ответил на вопрос, использовались ли ракеты западного производства при атаке на штаб Черноморского флота России в Севастополе.
Об этом ракетном ударе в пятницу заявил назначенный Кремлем губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В свою очередь, российские федеральные телеканалы вечером в пятницу перестали упоминать о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России.
New satellite imagery of Crimea shows smoke rising from Russia's Black Sea Fleet headquarters in Sevastopol.— Brady Africk (@bradyafr) September 22, 2023
Recent videos from the ground showed multiple Ukrainian-operated Storm Shadow / SCALP cruise missiles hitting the site. pic.twitter.com/K57NHvAHha
В своих выпусках новостей в 18:00 и 21:00 "Первый канал" сообщил лишь о том, что "киевский режим пытался атаковать территорию Крыма, но российские силы ПВО сбили пять ракет. Также перехвачены 10 снарядов РСЗО HIMARS".
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