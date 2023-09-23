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Фото, Видео ⟩ Украина заявила о гибели девяти человек после удара по штабу Черноморского флота РФ

rus.tvnet.lv
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Удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе
Удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе Фото: UNIAN

По меньшей мере девять человек погибли и 16 получили ранения в результате ракетного удара Украины по штабу Черноморского флота России в Севастополе в пятницу, 22 сентября, сообщил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Среди раненых - командующий группировки генерал-полковник (Александр) Романчук, в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант (Олег) Цеков, находится без сознания.

Количество пострадавших обычных военнослужащих, которые не являются работниками штаба, еще устанавливается. Это военные, которые несут службу, охрана, и так далее - они не входят в тот перечень, который я вам озвучил", - сказал Буданов.

Романчук командует группой российских войск на Запорожском направлении и в этом году получил звание генерал-полковника. Генерал-лейтенант Олег Цеков - командир 200-й отдельной мотострелковой бригады Береговых войск Северного флота России.

Буданов не подтвердил новость о возможной гибели командующего Черноморским флотом России адмирала Виктора Соколова. Главная разведывательная служба Украины пока не располагает информацией о его состоянии.

Буданов также не ответил на вопрос, использовались ли ракеты западного производства при атаке на штаб Черноморского флота России в Севастополе.

Об этом ракетном ударе в пятницу заявил назначенный Кремлем губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В свою очередь, российские федеральные телеканалы вечером в пятницу перестали упоминать о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России.

В своих выпусках новостей в 18:00 и 21:00 "Первый канал" сообщил лишь о том, что "киевский режим пытался атаковать территорию Крыма, но российские силы ПВО сбили пять ракет. Также перехвачены 10 снарядов РСЗО HIMARS".

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