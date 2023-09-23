Спецслужбы: в Латвии может обостриться этническая напряженность

Во вторник, 19 сентября, правительство на закрытом заседании одобрило разработанную Министерством внутренних дел NDK. В документе отмечается,

что война России против Украины сильно повлияла на латвийское общество, выявив различие взглядов, идеологических убеждений и исторической памяти отдельных групп с ценностями большей части общества.

Эти различия ярко проявляются в симпатиях некоторых групп жителей к Кремлю, публичной поддержке российской агрессии в Украине и открытости российскому влиянию.

Война в Украине вызвала у большей части общества не только ощущение незащищенности и осуждение, но и усилила запрос на более быстрый отказ от советского наследия, что в 2022 году выразилось в демонтаже памятников советских лет.

В то же время эти действия, а также поддержка Латвией Украины вызвали волну агрессии среди сторонников Кремля. Агрессия и вражда выражаются в основном в комментариях в социальных сетях, но нередко инциденты происходят и на улицах, в том числе в отношении беженцев из Украины.