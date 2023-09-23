Экс-вагнеровца задержали при попытке бежать из Норвегии в РФ

Побег Медведева в Норвегию

Андрей Медведев в январе 2023 года бежал в Норвегию и попросил там политического убежища. По заявлению правозащитного проекта "Гулагу.нет", россиянин, воевавший в Украине в составе ЧВК, перешел на норвежскую территорию по льду реки Паз. Он заявлял, что был свидетелем военных преступлений, в том числе внесудебных убийств одних вагнеровцев другими, и готов дать показания в международном суде.

Издание "Проект" в сентябре сообщило, что основатель "Гулагу.нет" Владимир Осечкин "не всегда честен" и приписывает себе эвакуации, которых не проводил. В том числе, утверждает "Проект", Медведева нелегально переправляли через границу в Норвегию другие люди. Издание не раскрывает их имен по соображениям безопасности, обстоятельства эвакуации журналистам подтвердила адвокат Каринна Москаленко.

В Осло у Медведева были проблемы с законом

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтверждал, что Медведев был наемником в его военной компании. В свою очередь бизнесмен обвинил боевика в жестоком обращении с пленными и предупредил Норвегию, что тот опасен.