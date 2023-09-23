Отец пятерых детей из Латвии в Ирландии в пожаре потерял жилье и все вещи

Отец пятерых детей Йонус после работы пошел за продуктами, и получил звонок, что в его доме начался пожар. Точная причина происшествия неизвестна.

Пламя уничтожило не только одежду и личные вещи мужчины, но и фотографии детей, которые были ему особенно дороги.

Дочь Йонуса Эвелина рассказала журналистам, что он после получения звонка сразу же побежал домой, однако огонь уже уничтожал дом. Прибыли и пожарные, однако сделать они особо уже ничего не могли. Сгорел весь второй этаж, в доме больше нет крыши.

Чудесным образом в момент пожара дома не было домашних животных Йонуса - собаки и кота.

Эвелина рассказала, что после пожара у отца осталась только одежда, которая была на нем, когда он уходил в магазин. Пламя уничтожило мебель, одежду и детские фото ее братьев и сестер.

На вопрос о том, как чувствует себя отец, Эвелина ответила, что он находится в сильнейшем шоке и его сердце разбито.

Чтобы помочь отцу, Эвелина создала страницу для пожертвований на портале GoFundMe.