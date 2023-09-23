"Я все глаза выплакала!" Мужчина защищал жену, но теперь обвиняется в попытке убийства

Лигита передаче со слезами на глазах рассказывает, что если бы Зиедонис не начал действовать, ее бы избили с очень серьезными последствиями.

"Тогда я выскочил наружу за оружием, так как я знал, что там есть оружие... Ничего другого мне в голову не пришло, как забежать в сарай и... взять, запугать, чтобы прекратили это насилие - бить жену", - продолжает Зиедонис.

Лигита указывает, что муж выстрелил в сторону веранды и дробь попала гостю по щеке. Она говорит, что Зиедонис стрелял, чтобы гости убрались с их собственности.

Передача 4.studija указывает, что в этот момент было возбуждено уголовное дело по факту тяжкого преступления. Зиедонис ранил из ружья одного из четырех гостей и после этого выстрелил через окно из комнаты дома, в которой находились люди. Указывается, что у Зиедониса не было разрешения на хранение оружия.

Утверждается, что пострадавших не было. Полиция после произошедшего увезла Зиедониса в участок, а нападавших не задержала. Лигита после этого пошла к соседям, чтобы еще раз вызвать полицию. Когда хозяйка вернулась домой, оказалось, что дочь с гостями оставили еще один "сюрприз" - в доме были выбиты все окна. Много что было разбито, в пруд выбросили телевизор и мешок с цементом.

Фото: Ekrānuzņēmums no 4.studijas sižeta