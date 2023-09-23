"Я все глаза выплакала!" Мужчина защищал жену, но теперь обвиняется в попытке убийства

"Моего мужа могут осудить по неправильной статье! Он защищал мою и свою жизнь, а его хотят осудить за попытку убийства", - рассказала передаче 4. studija Латвийского телевидения жена обвиняемого Лигита.
Год назад в Меллупи Цесисского края произошел инцидент, после которого хозяина дома обвиняют в попытке убийства. В свою очередь хозяин утверждает, что всего лишь пытался защитить себя и свою жену.
В свою очередь в прокуратуре считают иначе.
12 июля 2022 года несовершеннолетняя дочь хозяев дома с еще четырьмя молодыми людьми пришла во двор. В тот момент еще ничто не свидетельствовало об инциденте.
Хозяйка дома Лигита вспоминает, что все вместе употребляли алкоголь. После этого начались разногласия. Муж Зиедонис в состоянии опьянения упал на одного из приведенных дочерью гостей. Ситуация стала неконтролируемой - началась драка. Одним из нападавших был друг несовершеннолетней дочери.
"Я его нормально попросил убраться отсюда! Затем началась драка. Затем начались удары..." - рассказывает хозяин Зиедонис.
"Моего мужа взяли за руки, надели на голову дуршлаг и начали бить по голове", - рассказывает хозяйка Лигита.
"Меня били каким-то железным чудом по голове! Я с окровавленной головой убежал... И жену били, пинали. Толпой. Одна банда", - продолжает Зиедонис.
Лигита передаче со слезами на глазах рассказывает, что если бы Зиедонис не начал действовать, ее бы избили с очень серьезными последствиями.
"Тогда я выскочил наружу за оружием, так как я знал, что там есть оружие... Ничего другого мне в голову не пришло, как забежать в сарай и... взять, запугать, чтобы прекратили это насилие - бить жену", - продолжает Зиедонис.
Лигита указывает, что муж выстрелил в сторону веранды и дробь попала гостю по щеке. Она говорит, что Зиедонис стрелял, чтобы гости убрались с их собственности.
Передача 4.studija указывает, что в этот момент было возбуждено уголовное дело по факту тяжкого преступления. Зиедонис ранил из ружья одного из четырех гостей и после этого выстрелил через окно из комнаты дома, в которой находились люди. Указывается, что у Зиедониса не было разрешения на хранение оружия.
Утверждается, что пострадавших не было. Полиция после произошедшего увезла Зиедониса в участок, а нападавших не задержала. Лигита после этого пошла к соседям, чтобы еще раз вызвать полицию. Когда хозяйка вернулась домой, оказалось, что дочь с гостями оставили еще один "сюрприз" - в доме были выбиты все окна. Много что было разбито, в пруд выбросили телевизор и мешок с цементом.
"Полиция недавно завершила расследование и передала дело в прокуратуру. В это время жильцы дома Меллупу живут в стрессе, сообщает 4.studija.
"Я уже все глаза выплакала! Я не знаю, откуда у меня так много слез. Каждое утро я просыпалась с мыслью - зачем я вообще сегодня проснулась! Это был просто ад.
И он не закончился и теперь, пока еще идет суд..." - рассказывает передаче Лигита.
Прокуратура указывает, что в ходе расследования было собрано достаточно доказательств, указывающих на вину лица в совершении преступления. Зиедонису может грозить пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 5 до 20 лет.
Лигита эмоционально рассказывает, что у Зиедониса не было умысла намеренно в кого-то стрелять, а только напугать гостей, чтобы те ушли, и защитить себя.
"Получается, нельзя вообще защищать дом! Тогда может ехать кто угодно - уничтожать дом, бить нас, и им за это ничего не будет", - говорит хозяйка дома Лигита.
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