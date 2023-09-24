Смерть 35-летней женщины в торговом центре в Финляндии: шести охранникам предъявлено обвинение

Шести сотрудникам охранной компании предъявлено обвинение по делу о смерти женщины в январе текущего года в торговом центре Iso Omena в Эспоо в Финляндии, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Yle.
Обвиняемые предстанут перед судом по статье УК "Причинение смерти по неосторожности".
Обвинение предъявлено всем шести сотрудникам охранной компании, которые применили силу по отношению к 35-летней женщине.
По версии следствия, охранники намеревались вывести посетительницу из торгового центра, поскольку она, несмотря на требования охраны, пыталась приблизиться к мужчине, находившемуся в торговом центре во время инцидента.
Посетительница начала оказывать сопротивление охранникам, в результате чего ее повалили на землю. На нее надели наручники, и несколько человек удерживали ее на земле. Она скончалась на месте, несмотря на попытки ее реанимировать.
Возраст подозреваемых – от 19 до 24 лет. Все они отрицают свою вину.
Погибшая неоднократно преследовала ключевого свидетеля по делу
Как сообщалось ранее, трагедия произошла 7 января этого года. По словам очевидцев, четверо охранников повалили женщину на пол и легли на нее. На видео, которое попало в распоряжение газеты Iltalehti, запечатлено, что на женщину надели наручники. Очевидцы сообщили, что жертва просила о помощи и кричала, что не может дышать.
Финская полиция тогда заявила, что до вмешательства охранников в торговом центре произошла какая-то неразбериха. Конфликт завязался между женщиной и мужчиной, который делал там покупки. Посетитель был не один, его сопровождал еще один человек.
Полиция не сообщала СМИ подробности инцидента. Ведущий расследование комиссар Юрки Каллио в конце января подчеркнул, что еще не все свидетели были опрошены.
Каллио сообщил, что погибшая приставала к посетителю в магазине и не остановилась даже после неоднократных просьб, поэтому была вызвана охрана. Это был не первый раз, когда она приставала к одному и тому же мужчине. Ранее ее за это уже выгоняли из торгового центра.
По словам самого посетителя, женщина не причинила ему физического вреда, но он чувствовал, что она одержима в своих попытках приблизиться к нему. Однажды схватила его за руку.
Полиция также сообщила, что в роковой день погибшая начала с этим посетителем общаться против его воли. Тогда он попросил охранников помочь ему выйти из здания, чтобы приставшая к нему дама не смогла его догнать. Однако он не просил охранников выгнать ее саму из торгового центра.
Один из охранников попытался сопроводить желающего покинуть торговый центр посетителя, но финнка последовала за ними, держась на небольшом расстоянии. В результате другие охранники остановили ее, чтобы прекратить это странное преследование.
Это стало началом трагедии. Женщина сопротивлялась, когда ее выводили из торгового центра, охранники применили силу.
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