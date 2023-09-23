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Женщина умерла в самолете во время полета. Пассажиры решили, что она заснула

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Самолет British Airways
Самолет British Airways Фото: EPA/Scanpix

В четверг, 21 сентября, 73-летняя пассажирка авиакомпании British Airways, которую все пассажиры считали заснувшей, на самом деле скончалась во время полета, вероятно, от сердечного приступа, пишет портал Apollo.lv со ссылкой на LADBible.

Пенсионерка направлялась из Лондона в Ниццу. Она скончалась, когда самолет был в воздухе, однако этого никто не заметил, так как пассажиры решили, что она заснула. Подозрения возникли только после приземления, когда старушка не встала с кресла.

Некоторые пассажиры, когда покидали самолет, пытались женщину разбудить, но безуспешно. Они проинформировали о ситуации стюардессу, которая вызвала оперативные службы.

Однако вернуть к жизни женщину французским медикам не удалось, и примерно в десять часов утра по французскому времени она была объявлена мертвой. Допускается, что во время полета у нее мог произойти сердечный приступ.

Смерть женщины подтвердили представители авиакомпании. Ее личность и точные причины смерти не раскрываются.

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