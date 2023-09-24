"Бобер", который долетел до Москвы. Какие дроны использует Украина против России и как она строит свою империю беспилотников

Эффективность такого дрона он оценивает в 10-15%. Если создать систему захвата цели на последних 200-300 метрах, когда сигнал БПЛА подавляет противник, то его эффективность поднимется еще на 10%. Это, очевидно, не очень высокий показатель.

«Я лично считаю, что история с FPV-дронами идет на спад», — резюмирует Олейник.

Китай или собственное производство?

Советник министра стратегической промышленности Ярослав Олейник («Локи») говорит, что Украина постепенно начинает собственное производство комплектующих для БПЛА Фото: BBC

Важное условие масштабирования производства БПЛА — это комплектующие. Есть только два пути, как их получить: сделать самим или закупить за границей.

Ярослав Олейник говорит, что большинство элементов уже начали производить украинские фирмы.

«Я думаю, что еще год — и в Украине будет много производителей, которые станут делать компоненты для БПЛА не хуже иностранных: китайских или американских. Сейчас такие производители уже начали появляться. Единственная проблема — оптика и батареи, потому что их у нас не производят».

Но на одну из моделей беспилотников уже ставят моторы, которые производят в Украине, говорит он. Это существенный прогресс, поскольку, например, иранско-российский «Шахед», по данным СМИ, использует китайскую копию немецкого двигателя.

Электронику, в частности процессоры для БПЛА, Украина закупает в иностранных странах по «белым контрактам», никаких препятствий для этого нет, уверяют в Минстратегпроме.

С этим тезисом не может согласиться один из украинских разработчиков, который на условиях анонимности сообщил Би-би-си, что в последнее время сталкивается с трудностями при закупке комплектующих в Китае.