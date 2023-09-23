Вс, 24.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Тысячи человек в Лондоне выступили за возвращение Великобритании в ЕС

Deutsche Welle
,
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Демонстрация в Лондоне (23 сентября 2023 года)
Демонстрация в Лондоне (23 сентября 2023 года) Фото: Jeff Moore/PA/AP/dpa/picture alliance

В "Национальном марше воссоединения", по данным СМИ, участвовали около 3 тысяч человек со всей Великобритании. Они призвали отменить решение о выходе королевства из Евросоюза.

В центре Лондона прошла демонстрация противников "Брекзита". Тысячи человек в синей одежде и флагами Евросоюза в субботу, 23 сентября, выступили за возвращение Великобритании в состав ЕС. По оценке газеты The Independent, в акции" Национальный марш воссоединения" участвовали около 3 тысяч человек, приехавших на нее из разных частей королевства.

Среди участников был бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт. Он находится в Лондоне, чтобы присоединиться к многим тысячам британцев, которые "требуют возвращения Соединенного Королевства в ЕС после катастрофы "Брекзита", написал Верхофстадт в соцсети X. Это вторая подобная акция после аналогичной, прошедшей в октябре 2022 года.

Выход Великобритании из ЕС

Великобритания вышла из ЕC в январе 2020 года, после того, как на референдуме 2016 года победу одержали сторонники "Брекзита". 31 декабря 2020-го закочился переходный период, в течение которого Лондон сохранял доступ к внутреннему европейскому рынку, но при этом был обязан следовать правилам Евросоюза во всех сферах.

В 2020 году Евросоюз и Великобритания договорились заключить новое торговое соглашение после "Брекзита". Однако отдельные детали процесса до сих пор остаются предметом дискуссий между сторонами.

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх