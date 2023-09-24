Игорь Волобуев: Для меня важно попасть туда, куда стреляю

- Эти люди, ваши бывшие коллеги... Я, кстати, не спрашиваю про Миллера, который, наверное, действительно живет в мире, который нам непонятен до конца. Вот ваши бывшие коллеги по пресс-службе, службе коммуникаций "Газпрома", по "Газпромбанку" - они чем живут? Они не интересуются политикой, они демонстрируют лояльность активно, они делают вид, что не интересуются политикой? Какие они?

- Да нет, люди интересуются тем, что происходит в политике и в России, и вообще в мире. Поведение разное. Есть люди, которые, как и я в свое время, свято верят в то, что делает Путин. Объяснять им что-то сложно, потому что это убеждения такие. Есть люди, которые понимают весь ужас происходящего. И отдают себе отчет в том, что эта история может очень плохо кончиться для их родины, а не то, что для них даже. Но да, они продолжают работать там, где работают. Послушайте, между людьми, которые принимают решения в России и теми, которые потом живут с этими решениями, огромная пропасть. Для людей, которые принимают решения и входят в высшие эшелоны власти, мало что изменилось с точки зрения их быта, жизни. Они как жили в толстом слое шоколада, так и продолжают жить.

- А люди, которые помоложе, которые на ступеньку пониже, на две…