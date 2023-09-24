Видео ⟩ Передача: водители создают опасные ситуации перед школой на Югле

На улице Квелес нет пешеходного перехода, чтобы дети могли спокойно перейти дорогу вблизи школы. Если они выбирают более короткий путь и переходят улицу с двусторонним движением, то это небезопасно. Кроме того, многие дети смотрят на свои телефоны, когда переходят улицу.

Время от времени родители предлагают регулировать поток транспорта, например, возникла идея об улице с односторонним движением, но второй улицы, которая бы отводила оставшийся транспортный поток, нет.

Выпускать ребенка на противоположную сторону улицы тоже небезопасно.

Эксперт признает, что родители не осознают, какой хаос создает нынешняя организация дорожного движения.

Видео: Сюжет программы Zebra