Европа подготовилась к зимней газовой войне с Россией. Сможет ли Путин заморозить ЕС?

А после провала военного блицкрига Кремль открыл второй фронт газовой войны против ЕС в надежде вызвать энергетический кризис и социальное недовольство, чтобы подорвать решимость 27 стран Евросоюза помогать Украине защищаться.

Поставки сократились до исторического минимума.

Европа не дрогнула, начала дружно экономить газ и потратила почти 1 трлн евро на поддержку населения и бизнеса и организацию альтернативных поставок дорогого сжиженного газа. На радость европейцам еще и прошлая зима выдалась необычайно теплой.

Окрыленный промежуточной победой ЕС перешел в контрнаступление и ввел практически полное эмбарго на покупку российской нефти и нефтепродуктов. Газ под санкции так и не попал, но некоторые страны ЕС отказались от него добровольно.

А заодно Евросоюз объявил о намерении к 2027 году полностью отказаться от закупок ископаемого топлива в России. То есть признал, что в ближайшие три-четыре года без российских углеводородов ему не обойтись.

Дома холодно, на улице тепло

ЕС теперь зависит от российского трубопроводного газа меньше чем на 8%. Однако заместить эти восемь процентов практически невозможно.

Сократить потребление газа еще на 15%, как в прошлом году, уже не получится, потому что и у промышленности, и у населения почти исчерпаны имевшиеся возможности для экономии, а новые — дело затратное и долгое.

Протест против растущих цен на топливо в Мадриде в марте 2022 года Фото: AFP