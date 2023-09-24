Несчастный случай в Рижском порту: погиб водитель трактора

Авария произошла ранним утром - вскоре после 6:00. Управляя тракторной техникой, водитель транспортного средства съехал с причала и вместе с трактором упал в реку. Водитель на месте происшествия погиб.

По факту происшествия начат уголовный процесс, полиция выясняет обстоятельства несчастного случая.

Всего в стране за минувшие сутки зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 6 человек и один человек погиб.

Было вынесено 290 решений об административных правонарушениях, в том числе 137 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено три дела об административных правонарушениях и пять уголовных дел.