В Rīgas satiksme не хватает около 60 водителей автобусов

В Rīgas satiksme не хватает примерно 60 водителей автобусов, рассказала руководитель компании Джинета Иннуса.
Водителей троллейбусов тоже не хватает, но их обучает сама компания. Одна группа стажеров уже прошла обучение, другая находится в процессе набора, рассказала представитель Rīgas satiksme.
Она отметила, что водителей автобусов не хватает по разным причинам. Одни водители не выдерживают конкуренции, другие стареют и уходят на пенсию. А молодые люди не приходят работать водителями автобусов.
В настоящее время зарплата водителя автобуса составляет 1400 евро до уплаты налогов при полной занятости, без учета дополнительных премий.
Ранее сообщалось, что Rīgas satiksme обратилось в Министерство сообщения с просьбой облегчить водителям получение категории водителя автобуса.
Сейчас чтобы получить категорию водителя транспортного средства уровня D, позволяющую управлять автобусами, водитель должен сначала получить категорию водителя транспортного средства уровня C или водителя грузовика.
Иннуса заявила, что компания надеется на изменение этого регулирования, которое существенно облегчит возможности по привлечению новых водителей автобусов.
В 2022 году общий оборот Rīgas satiksme составил 168,703 миллиона евро, что на 4,7% больше, чем в 2021 году, однако прибыль компании снизилась на 58,9% - до 1,25 миллиона евро.
Rīgas satiksme обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет парковками на городских улиц. Единственным владельцем предприятия является Рижская городская дума. Rīgas satiksme владеет долями капитала в Rīgas karte (51%) и Rīgas acs (100%).
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