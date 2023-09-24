В Rīgas satiksme не хватает около 60 водителей автобусов

Водителей троллейбусов тоже не хватает, но их обучает сама компания. Одна группа стажеров уже прошла обучение, другая находится в процессе набора, рассказала представитель Rīgas satiksme.

Она отметила, что водителей автобусов не хватает по разным причинам. Одни водители не выдерживают конкуренции, другие стареют и уходят на пенсию. А молодые люди не приходят работать водителями автобусов.

В настоящее время зарплата водителя автобуса составляет 1400 евро до уплаты налогов при полной занятости, без учета дополнительных премий.

Ранее сообщалось, что Rīgas satiksme обратилось в Министерство сообщения с просьбой облегчить водителям получение категории водителя автобуса.

Сейчас чтобы получить категорию водителя транспортного средства уровня D, позволяющую управлять автобусами, водитель должен сначала получить категорию водителя транспортного средства уровня C или водителя грузовика.

Иннуса заявила, что компания надеется на изменение этого регулирования, которое существенно облегчит возможности по привлечению новых водителей автобусов.

В 2022 году общий оборот Rīgas satiksme составил 168,703 миллиона евро, что на 4,7% больше, чем в 2021 году, однако прибыль компании снизилась на 58,9% - до 1,25 миллиона евро.

Rīgas satiksme обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет парковками на городских улиц. Единственным владельцем предприятия является Рижская городская дума. Rīgas satiksme владеет долями капитала в Rīgas karte (51%) и Rīgas acs (100%).