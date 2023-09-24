Рон ДеСантис: Членство Украины в НАТО - не в интересах США

Один из кандидатов в президенты США от Республиканской партии Рон ДеСантис выступил против предоставления Украине членства в НАТО, выразив мнение, что это не в интересах безопасности Соединенных Штатов. "Я считаю, что членство (Украины. - Ред.) в НАТО - не в наших интересах. Это лишь прибавит нам обязательств, а если обязательств прибавится, то какую пользу от этого мы получим взамен?" - вопросил он наподкасте американского журналиста Гленна Бека, обнародованном в субботу, 23 сентября.

ДеСантис также вновь заявил, что он не считает правильным давать Украине "открытый чек" в сфере оказания ей помощи, если только Киев не использует эту помощь для того, чтобы закончить конфликт.

Новый пакет американской помощи Украине

Интервью с Роном ДеСантисом было опубликовано спустя два дня после того, как президент США Джо Байден принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского, и глава украинского государства обратился к американским конгрессменам с призывом продолжать оказывать военную помощь его стране в отражении российской вооруженной агрессии.