Латвийская певица рассказала, как избавилась от 15 лишних килограммов

"Девочки, все дело в калориях", - объяснила певица.

По ее словам, если прислушаться к мнению опытных специалистов, то сбалансированное питание - это отправная точка, а спорт - лишь дополнительный инструмент. Но теперь посещение тренажерного зала - неотъемлемая часть ее жизни.

"Вначале нужно уменьшить объем, и только потом добавлять нагрузку", - рассказала певица.

Отвечая на вопрос, не связаны ли результаты с подсчетом калорий, Элизабет ответила: "Речь идет о сознательном контроле за питанием".

Она поделилась, что у нее нет конкретной цифры, которую она хотела бы увидеть на весах; для нее важно чувствовать себя хорошо.

"Я сидела на тысяче разных диет и не понимала, почему мне понадобилось столько времени, чтобы найти этот простой ключ", - она рассказала, что благодаря этому методу за год сбросила 15 кг.

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