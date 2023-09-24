Латвийская певица рассказала, как избавилась от 15 лишних килограммов

Певица Элизабет Загорска, пришла в программу "Когда они встречаются" (Kad viņas satiekas) и рассказала, как ей удалось за год избавиться от 15 килограммов лишнего веса.
"Девочки, все дело в калориях", - объяснила певица.
По ее словам, если прислушаться к мнению опытных специалистов, то сбалансированное питание - это отправная точка, а спорт - лишь дополнительный инструмент. Но теперь посещение тренажерного зала - неотъемлемая часть ее жизни.
"Вначале нужно уменьшить объем, и только потом добавлять нагрузку", - рассказала певица.
Отвечая на вопрос, не связаны ли результаты с подсчетом калорий, Элизабет ответила: "Речь идет о сознательном контроле за питанием".
Она поделилась, что у нее нет конкретной цифры, которую она хотела бы увидеть на весах; для нее важно чувствовать себя хорошо.
"Я сидела на тысяче разных диет и не понимала, почему мне понадобилось столько времени, чтобы найти этот простой ключ", - она рассказала, что благодаря этому методу за год сбросила 15 кг.
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