Российские власти хотят вывезти из Крыма культурные ценности

Назначенная Кремлем администрация полуострова поручила вывоз ценностей местным экстренным службам.

На сайте МЧС России есть напоминание, что одна из их задач - эвакуировать не только жителей, но и культурные ценности.

"Третья, важнейшая задача гражданской обороны - эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы", - говорится на сайте МЧС РФ.

В последнее время в Крыму почти каждый день уничтожается российская военная техника и личный состав.