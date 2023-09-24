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Российские власти хотят вывезти из Крыма культурные ценности

rus.tvnet.lv
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Фото: EPA/Scanpix

Оккупационные власти Крыма под предлогом "эвакуации" планируют вывезти культурные ценности из музеев Севастополя в Россию, сообщает "Радио Свобода".

Назначенная Кремлем администрация полуострова поручила вывоз ценностей местным экстренным службам.

На сайте МЧС России есть напоминание, что одна из их задач - эвакуировать не только жителей, но и культурные ценности.

"Третья, важнейшая задача гражданской обороны - эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы", - говорится на сайте МЧС РФ.

В последнее время в Крыму почти каждый день уничтожается российская военная техника и личный состав. 

https://rus.tvnet.lv/7861479/v-rigas-satiksme-ne-hvataet-okolo-60-voditeley-avtobusov?utm_source=Telegram&utm_medium=social&utm_campaign=Telegram-Group

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