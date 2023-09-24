Российские власти хотят вывезти из Крыма культурные ценности

Оккупационные власти Крыма под предлогом "эвакуации" планируют вывезти культурные ценности из музеев Севастополя в Россию, сообщает "Радио Свобода".
Назначенная Кремлем администрация полуострова поручила вывоз ценностей местным экстренным службам.
На сайте МЧС России есть напоминание, что одна из их задач - эвакуировать не только жителей, но и культурные ценности.
"Третья, важнейшая задача гражданской обороны - эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы", - говорится на сайте МЧС РФ.
В последнее время в Крыму почти каждый день уничтожается российская военная техника и личный состав.
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