Полицейские в Таллинне заставили участников акции снять наклейки "Я русский"

Видео, как участники под надзором полиции удаляют с автомобилей наклейки "Я русский", распространилось по Сети.

"Они нас заставили снять все наклейки. Они каждый раз будут останавливать и заставлять снимать.

Сказали, что если мы не снимем эту провокацию, они заберут машину на штрафстоянку", - говорит на видео один из участников акции. Пока автор ролика возмущается и нецензурно выражается, другие люди аккуратно снимают наклейки "Я русский" с автомобиля.

Ранее пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов заверила СМИ, что полиция будет обращать внимание на водителей-провокаторов.

"Если мы обнаружим в городе такую машину, то обязательно спросим у водителя, для чего нужны наклейки, и попросим его снять их", - сказала она.

Руководитель следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер ранее отмечала, что провокационное поведение по отношению к другим людям в общественных местах не является разумным и должно быть исключено.

Ранее RUS TVNET сообщал, что по Таллинну продолжает ездить темно-синий автомобиль BMW E60 с надписями "Я русский" и "Отдел по борьбе с нацизмом", вызвавший недовольство общественности и массу обсуждений в социальных сетях.

Многие считают такие наклейки на автомобиле в Эстонии провокацией. Но только не сам водитель, которого зовут Павел. Недавно его вновь останавливала полиция, но, как он утверждает эстонскому порталу Limon.ee, ничего снимать не заставили: "Если наклейки до сих пор на машине, значит, просто проверили", - заявил водитель.