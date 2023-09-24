В отдельные дни будет до +25 градусов: прогноз синоптиков на неделю

К четвергу ожидается небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью местами будет образовываться туман. Слабый ветер южного направления в середине недели немного усилится.

В ночь на понедельник и вторник температура воздуха опустится до +4...+9 градусов, на несколько градусов теплее будет местами на побережье. Днем температура воздуха поднимется до +16...+19 градусов, во вторник на юге страны столбики термометров в некоторых районах могут достичь отметки +21 градус.

Ожидается, что в среду и четверг воздух прогреется до +19...+25 градусов, вероятны новые рекорды тепла.

С пятницы прогнозируется понижение температуры. Скорее всего, в конце недели будет дуть умеренно сильный западный ветер, временами будут идти дожди и температура воздуха уже не превысит +14...+19 градусов, однако ночами и по утрам будет не прохладнее +8...+14 градусов.

30 сентября - примерно на месяц позже обычного - по всей стране может начаться метеорологическая осень. Как ранее сообщал Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, лишь на семи станциях метеонаблюдений - в Алуксне, Гулбене, Мадоне, Резекне, Салдусе, Стенде и Зосены - с 14 по 18 сентября среднесуточная температура воздуха была ниже +15 градусов, и там началась метеорологическая осень. На остальной территории страны продолжается метеорологическое лето.

Возможно, спустя несколько более прохладных дней в первой половине октября температура воздуха вновь повысится: столбики термометров могут на непродолжительное время подняться чуть выше +20 градусов.

Галерея: Осень в Риге