СМИ: в Курске в день города украинский дрон атаковал здание ФСБ

По словам губернатора, в результате атаки пострадала только крыша здания.

Российские Telegram-каналы предполагают, что атака пришлась на здание местного управления ФСБ.

Как пишет Telegram-канал Astra, атака пришлась на здание местного управления ФСБ.

Telegram-канал "Агентство", изучил видео с места событий, и также указал на то, что целью атаки было здание ФСБ.

Официально эта информация не подтверждена.

24 сентября Курск отмечает День города.