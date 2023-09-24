Вс, 24.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

СМИ: в Курске в день города украинский дрон атаковал здание ФСБ

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Дрон
Дрон Фото: Unsplash

В воскресенье, 24 сентября, украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске, написал губернатор региона Роман Старовойт. Об этом пишет Русская служба BBC.

По словам губернатора, в результате атаки пострадала только крыша здания.

Российские Telegram-каналы предполагают, что атака пришлась на здание местного управления ФСБ.

Как пишет Telegram-канал Astra, атака пришлась на здание местного управления ФСБ.

Telegram-канал "Агентство", изучил видео с места событий, и также указал на то, что целью атаки было здание ФСБ.

Официально эта информация не подтверждена.

24 сентября Курск отмечает День города.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх