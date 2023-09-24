СМИ: в Курске в день города украинский дрон атаковал здание ФСБ

В воскресенье, 24 сентября, украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске, написал губернатор региона Роман Старовойт. Об этом пишет Русская служба BBC.
По словам губернатора, в результате атаки пострадала только крыша здания.
Российские Telegram-каналы предполагают, что атака пришлась на здание местного управления ФСБ.
Как пишет Telegram-канал Astra, атака пришлась на здание местного управления ФСБ.
Telegram-канал "Агентство", изучил видео с места событий, и также указал на то, что целью атаки было здание ФСБ.
Официально эта информация не подтверждена.
24 сентября Курск отмечает День города.
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