Пашинян: У Армении - выбор между свободой и судьбой губернии

Армения стоит перед выбором - стать независимой страной или чьей-либо покорной губернией, полагает премьер-министр республики Никол Пашинян. "Глубинный смысл происходящего с нами в последние годы состоит в следующем: будет Армения суверенной, свободной, демократической страной или испуганной губернией", - сказал Пашинян в видеообращении в воскресенье, 24 сентября.

По словам Пашиняна, Армения должна быть мирной, развитой, свободной и демократичной страной. "Но на этом пути надо подтвердить нашу волю иметь свободное и суверенное государство, и мы идем по этому пути, уважая всех наших коллег, но ожидая такого же уважения в отношении нашего народа, нашего государства, суверенитета и свободы", - заявил армянский лидер.

Пашинян выразил уверенность в том, что Армения "победит в борьбе за независимость, суверенитет, демократию, счастье и свободу". В то же время он выразил мнение, что союзники Армении преследуют цель "показать уязвимость республики и невозможность иметь независимое государство".

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