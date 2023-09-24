В Пурвциемсе тушили пожар, возникший из-за пригоревшей еды

В 15:56 поступил вызов на ул. Вентспилс в Резекне, где в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома на плите пригорела еда. Из задымленной квартиры был эвакуирован один человек, которого пожарные передали Службе неотложной медицинской помощи (NMPD).

В 21:58 VUGD получила вызов на ул. Стирну в Риге, в Пурвциемсе, где пригорела еда на плите в квартире на первом этаже многоквартирного дома. Из жилья был эвакуирован один человек, которого пожарные передали медикам.

В 1:52 пожарные получили вызов на ул. А. Домбровска в Риге, в Вецмилгрависе. И там в квартире на первом этаже многоквартирного дома горела еда на плите. Из квартиры был эвакуирован и предан медикам NMPD один человек.

Всего за 24 часа было получено восемь вызовов на пожары, вызванные возгоранием еды, которая во время приготовления была оставлена без присмотра, большинство из этих случаев произошло в Риге, при этом все - в многоквартирных зданиях.

Пожарные призывают не оставлять без присмотра готовящуюся на включенной плите еду. В лучшем случае последствиями таких действий станут обгоревшая посуда и задымление в квартире, в худшем же люди могут надышаться дымом и повредить здоровье или даже погибнуть.

За минувшие сутки, с 6:30 субботы до 6:30 воскресенья, в VUGD поступило 57 вызовов: 22 на тушение пожаров, 23 на спасательные работы, 12 вызовов оказались ложными.

Сравнительно крупный по площади пожар был потушен в Даугавпилсе, на ул. Дзирнаву, где после полуночи загорелась крыша одноэтажного склада. Пламя бушевало на площади 350 квадратных метров. В 3:58 пожар был ликвидирован.