Во время учений Namejs был утерян дрон. Возможно, он сел в России

Связь с летательным аппаратом оборвалась на территории Латвии, и его потенциальное место посадки было обусловлено ранее принятой траекторией полета и направлением ветра. Высока вероятность посадки наблюдательного летательного аппарата на территории России.

Sakari ar lidaparātu pārtrūka Latvijas teritorijā, un tā potenciālo nosēšanās vietu noteica iepriekš uzņemtā lidojuma trajektorija un vēja virziens. Ir liela varbūtība, ka novērošanas lidaparāts nosēdās Krievijas teritorijā. 2/3 — AizsardzībasMin. (@AizsardzibasMin) September 24, 2023

Принимая во внимание полномасштабное вторжение России в Украину, надзор за внешними границами, воздушным пространством и территориальными водами Латвии осуществляется в усиленном режиме. Кроме того, союзники по НАТО в порядке ротации обеспечивают миссию патрулирования воздушного пространства над всеми странами Балтии, напоминает ведомство.

Всеобъемлющие военные учения Namejs 2023 - это организованные NBS учения для проверки и совершенствования национальных планов коллективной обороны Латвии.

Учения проходят с 5 сентября по 2 октября по всей Латвии. Всего в учениях примут участие около 8500 человек.

Учения Namejs 2023 демонстрируют взаимодействие и совместимость с подразделениями вооруженных сил союзников, интегрируя подразделения и штабы союзников в выполнение общих задач.