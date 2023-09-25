В Армению прибыли первые беженцы из Нагорного Карабаха

После победы Азербайджана в военной операции в Нагорном Карабахе первые беженцы из этого региона прибыли в Армению. Группа из нескольких десятков человек была допрошена азербайджанскими пограничниками, после чего их пропустили в армянское село Корнидзор, сообщает в воскресенье, 24 сентября, агентство AFP со ссылкой на своих корреспондентов на границе. Там беженцев приняли представители армянских властей и зарегистрировали их в специально созданном центре прибытия.

Большая часть беженцев - женщины, дети и старики. В составе группы были около 40 человек, их сопровождали российские миротворцы, передает dpa со ссылкой на власти Сюникской области.

Между тем секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретится 26 сентября в Брюсселе с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. Встреча пройдет в рамках подготовки переговоров лидеров двух стран 5 октября в испанском городе Гранада, указала пресс-служба Совбеза в Ереване.

Военная операция Азербайджана

В Нагорном Карабахе проживают преимущественно этнические армяне, которые на протяжении нескольких десятилетий контролировали этот регион при поддержке правительства в Ереване. После распада СССР Нагорный Карабах провозгласил независимость от Азербайджана, однако мировое сообщество не признало ее.

19 сентября Азербайджан начал масштабную военную операцию. Уже на следующий день армяне в непризнанной Нагорно-Карабахской республике были вынуждены согласиться на прекращение огня. В результате военной операции, по всей видимости, погибли сотни людей, сотни других были ранены. На фоне происходящего армяне обвиняют мировое сообщество в бездействии. В Нагорном Карабахе прогнозируют массовый исход армян.