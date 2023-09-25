Видео ⟩ Латвийка спровоцировала политический кризис в Австрии, выдав себя за родственницу олигарха

"Они как-то отошли на второй план и, в принципе, в политике до сих пор были не очень активны. Их партнеры, "Народная партия", являются теми, кто сейчас и возглавляет правящую коалицию", - пояснила Вроблевская.

"Но рейтинги последнего времени свидетельствуют о том, что у "Партии свободы" очень быстро снова растет популярность, и если учесть, что примерно через год в Австрии очередные выборы, то действительно более либерально настроенные силы и в той же Австрии, да и ее окружение крайне обеспокоены тем, что эта откровенно прокремлевская партия может вновь получить большинство на выборах. Таким образом, у Австрии тоже впереди интересный период. Никто свою вину не признал до конца. Поэтому, если это дело снова будет подниматься и подниматься, то, конечно, лица будут себя защищать, чтобы просто репутацию, может быть, очистить - нет, но чтобы переподтвердить, что это был политический заказ".