Видео ⟩ Латвийка спровоцировала политический кризис в Австрии, выдав себя за родственницу олигарха

Так называемые "разговоры в "Ридзене" наглядно показали, как несколько влиятельных политиков делят Латвию. Аналогичный скандал несколько лет назад раскрылся в Австрии. Два лидера находящейся у власти партии были готовы заключать незаконные сделки с российскими бизнесменами. Позже выяснилось, что это была ловушка. На этой неделе австрийские СМИ пишут, что произошедшее было тесно связано и с Латвией, сообщает программа Nekā personīga телеканала TV3.
Опубликованное четыре года назад семичасовое видео открыло как правящие политики в Австрии скрыто ведут денежные дела. В центре скандала оказалась дама.
Как стало известно сейчас, ее зовут Уна, и еще недавно женщина жила и занималась бизнесом в Латвии.
В 2018 году в Австрии состоялась свадьба министра иностранных дел Карин Кнайсль. Внимание мировых СМИ привлекло не столько платье невесты, сколько некий гость свадьбы. На торжества приехал российский лидер Владимир Путин. Потанцевал с австрийским министром и даже произнес тост на немецком языке во время пира.
В 2020 году Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти". Покинула этот пост всего через 3 месяца после вторжения России в Украину. Как сообщила Кнайсль изданию The Washington Post, из-за угроз ей пришлось уехать из родины. Какое-то время она пробыла в Ливане. А сейчас экс-министр снимает дом в селе Петрушово в России, где жизнь, по ее мнению, лучше даже экзотических Мальдив и Сейшел.
Вместе с Кнайсль переехали и два ее пони. Издание The Insider сообщило, что их перевезли в Россию на военно-транспортном самолете Ил-76 Минобороны России, который специально отозвали от выполнения армейских задач.
Еще со времен Второй мировой войны Австрия соблюдает нейтралитет по любому спорному вопросу и очень тесно сотрудничает с Россией. Эта страна называется "шпионский рай". Во время украинской войны она тоже не входит в число тех, кто прямо осуждает Россию. Наоборот - продолжает активно покупать дешевый газ "Газпрома" и совсем не думает менять поставщика ресурсов. Ранее правящая "Партия свободы" заключила договор с "Единой Россией" Путина.
Ассоциированный исследователь Латвийского института внешней политики Элина Вроблевская пояснила: "Мы не можем, наверное, говорить о таком полном политическом поглощении Кремля Австрией. Но это отдельные важные индивидуумы и группы индивидов, которые до сих пор в очень большой степени реализуют свои экономические интересы, свои политические интересы при поддержке Кремля".
"Сейчас эти люди в принципе в политической элите, они у государственной власти, они управляют страной", - говорит Вроблевская.
"Видео Ибицы"
"Видео Ибицы" называют более семичасовой файл, который попал в распоряжение ряда СМИ в мае 2019 года. Видео было сделано двумя годами ранее, незадолго до парламентских выборов в Австрии. Позже о закулисье создания этого секретного видео было снято остросюжетное кино, создано и несколько документальных фильмов.
В тайно записанном разговоре с вице-премьером Штрахе участвует другой член пророссийской "Партии свободы", глава парламентской фракции Йохан Гуденус и некая женщина, которая утверждает, что является дочерью брата российского олигарха.
В беседе политик предлагает россиянке, чье лицо на видео закрыто, инвестировать в Австрию и также получить контроль над самым читаемым австрийским изданием Krone Zeitung. Политик говорит, что новые владельцы смогут поменять редакцию газеты и помочь с публичностью партии перед выборами. В обмен на это женщине пообещали доступ к публичным закупкам.
В разговоре Штрахе хвастается, что некоторые "очень богатые" люди через некую благотворительную организацию незаконно пожертвовали на предвыборную кампанию партии до двух миллионов евро.
На тот момент немецкие СМИ не располагали информацией, кто является автором этого более чем семичасового видео. И что это за родственница русского олигарха.
Позже выясняется, что видео было заранее спланированной ловушкой. Как утверждает практиковавший в Германии частный детектив Юлиан Гессенталер, устроивший встречу в Ибице, целью видео было с помощью шантажа вымогать у политиков деньги. По чьему заданию был создан материал, Гессенталер не раскрывает. Скорее всего, план шантажа не получился, так как два года спустя видео попадает в распоряжение нескольких журналистов и публикуется.
Автор секретного видео находится под арестом. Однако не за скрытую съемку политиков, а за контрабанду кокаина. Его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. А с весны этого года он уже снова на свободе и активно дает интервью.
Несмотря на то, что политики утверждают, что в Ибице напились и в пьяном виде обговаривали глупости, не соответствующие действительности, это стало концом их карьеры как политиков.
Консервативное правительство правого крыла разваливается и проходят новые выборы.
"Они как-то отошли на второй план и, в принципе, в политике до сих пор были не очень активны. Их партнеры, "Народная партия", являются теми, кто сейчас и возглавляет правящую коалицию", - пояснила Вроблевская.
"Но рейтинги последнего времени свидетельствуют о том, что у "Партии свободы" очень быстро снова растет популярность, и если учесть, что примерно через год в Австрии очередные выборы, то действительно более либерально настроенные силы и в той же Австрии, да и ее окружение крайне обеспокоены тем, что эта откровенно прокремлевская партия может вновь получить большинство на выборах. Таким образом, у Австрии тоже впереди интересный период. Никто свою вину не признал до конца. Поэтому, если это дело снова будет подниматься и подниматься, то, конечно, лица будут себя защищать, чтобы просто репутацию, может быть, очистить - нет, но чтобы переподтвердить, что это был политический заказ".
Бывший детектив и автор видео Юлиан Гессенталер годами скрывал личность женщины, показанной на видео, которая утверждала, что является родственницей российского олигарха.
Свое расследование провел другой частный детектив, который публично защищает двух видимых на видео политиков и считает, что они были нечестно втянуты в сфабрикованный скандал, от чего пострадало демократически избранное правительство Австрии. Две недели назад в интервью австрийскому телевидению детектив Герт Шмидт рассказал, что за родственницу российского олигарха Алену Макарову выдала себя некая латышка, не имеющая никакой родственной связи с русскими олигархами. И ему удалось вычислить, что женщину зовут Уна Саукума.
Кто такая Уна Саукума?
Identität dürfte geklärt sein: Es handelt sich laut Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien um eine 40-Jährige aus Lettland. https://t.co/29VnAhk7Rx— KURIER (@KURIERat) September 13, 2023
По паспортным данным женщины, опубликованным сыщиком, видно, что Уна родилась 26 июля 1983 года и сейчас ей 40 лет. Есть сведения, что женщина, возможно, живет в Риге. Детективы не смогли выяснить, как она зарабатывала на жизнь последние годы.
Nekā personīga удалось выяснить, что Уна Саукума была совладельцем в нескольких фирмах в Латвии, а эти бизнесы все закончились. В Риге, на ул. Локомотивес, была зарегистрирована фирма, которая оказывала услуги по уходу за красотой. Салон в свое время находился на перекрестке улиц Бривибас и Стабу. 11 лет назад он назывался ROZI lounge.
В публичных латвийских регистрах видно, что у женщины были долговые обязательства и взыскание денег пытался осуществить судебный исполнитель.
Как сообщают некоторые австрийские СМИ - судебный процесс над псевдородственницей русского олигарха латышкой, возможно, может возобновиться. В этом, скорее всего, заинтересованы замешанные в скандале политики "Партии свободы", так как в следующем году в Австрии вновь предстоят выборы. Обещают, что подозреваемых могут обвинить в использовании поддельных документов, недозволенной звукозаписи и обработке преступных данных с целью получения прибыли или причинения вреда.
"Для меня это выглядело скорее как внутренние политические бои австрийских партий или личностей. Надо сказать честно, заказом Кремля это быть не могло бы, поскольку "Партия свободы" крайне прокремлевски настроена и Кремлю было бы невыгодно, чтобы эта коалиция распалась", - отметила Вроблевская.
"Это рисует такой чуть ли не параллельный мир, где мы до сих пор живем в реальности какой-то холодной войны или сразу после распада Советского Союза. Где до сих пор есть какая-то группа заинтересованных людей и лиц, которая за кулисами ведет всю экономику и всю политику, и, на самом деле, этот состав не совсем изменился, те идеалы, которые мы, может быть, защищаем, которые мы, в хорошем смысле, пропагандируем - что они на самом деле такой фасад. И на самом деле внутри все происходит так же, как это всегда происходило", - отметила эксперт.
Автор "видео Ибицы" утверждает, что видимая на видео латвийка в свое время была объявлена в международный розыск. Официального подтверждения этому латвийская полиция, впрочем, не дает.
От каких-либо комментариев о возможном сотрудничестве с австрийскими коллегами отказалось и Бюро по защите Сатверсме.
Видео: сюжет Nekā personīga
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