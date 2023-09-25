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Видео ⟩ Опубликованы архивные кадры отдыха Путина в Финляндии в начале 90-х

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Опубликованы архивные кадры отдыха Путина в Финляндии в начале 90-х
Опубликованы архивные кадры отдыха Путина в Финляндии в начале 90-х Фото: Ekrānuzņēmums no video

Финское общественное СМИ YLE опубликовало ранее неизвестные видеоролики поездки будущего российского президента Владимира Путина в Финляндию в начале 1990-х годов.

YLE получил видеоматериалы от источника, личность которого не разглашается. По данным The Guardian, они были сделаны, когда Путину было около 40 лет и он работал советником тогдашнего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

На кадрах видно, как Путин и Собчак играют в настольный теннис с телохранителями Собчака, после чего отправляются на рыбалку. Путин сдержан перед камерой и часто поворачивается к ней спиной.

Во время еды Путин шутит о рыночной экономике. На видео также можно увидеть жену Путина Людмилу и дочерей Марию и Катерину.

Видео было снято на вилле, принадлежащей финской компании Thomesto на острове Торсе. Компания импортировала древесину из России.

Путин вернулся в Санкт-Петербург после нескольких лет работы в КГБ в Дрездене. Он начал работать в офисе Собчака, став главой комитета по внешним связям. Комитет отвечал за внешнюю торговлю и иностранные инвестиции Петербурга.

Хотя Путин утверждает, что покинул КГБ в августе 1991 года, источник информации YLE утверждает, что Путин во время визита в Финляндию говорил, что все еще работает в КГБ.

Владимир Путин был президентом России с 2000 по 2008 год, когда поменялся местами с Дмитрием Медведевым, а затем был снова "избран" в 2012 году. Он несет ответственность за два вторжения в Украину и аннексию Крыма, а также за участие в других конфликтах.

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