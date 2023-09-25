Путин вернулся в Санкт-Петербург после нескольких лет работы в КГБ в Дрездене. Он начал работать в офисе Собчака, став главой комитета по внешним связям. Комитет отвечал за внешнюю торговлю и иностранные инвестиции Петербурга.

Хотя Путин утверждает, что покинул КГБ в августе 1991 года, источник информации YLE утверждает, что Путин во время визита в Финляндию говорил, что все еще работает в КГБ.

Владимир Путин был президентом России с 2000 по 2008 год, когда поменялся местами с Дмитрием Медведевым, а затем был снова "избран" в 2012 году. Он несет ответственность за два вторжения в Украину и аннексию Крыма, а также за участие в других конфликтах.