Видео ⟩ Опубликованы архивные кадры отдыха Путина в Финляндии в начале 90-х

Финское общественное СМИ YLE опубликовало ранее неизвестные видеоролики поездки будущего российского президента Владимира Путина в Финляндию в начале 1990-х годов.
Archival videos of Putin from the early 1990s were published by Finnish broadcaster Yle— NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2023
"A unique home archive shows how Putin spent his free time at a luxury villa in southern Finland during the collapse of the Soviet Union."
At the time, Putin was head of the foreign… pic.twitter.com/WJYX8pi1U4
YLE получил видеоматериалы от источника, личность которого не разглашается. По данным The Guardian, они были сделаны, когда Путину было около 40 лет и он работал советником тогдашнего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
На кадрах видно, как Путин и Собчак играют в настольный теннис с телохранителями Собчака, после чего отправляются на рыбалку. Путин сдержан перед камерой и часто поворачивается к ней спиной.
Во время еды Путин шутит о рыночной экономике. На видео также можно увидеть жену Путина Людмилу и дочерей Марию и Катерину.
Видео было снято на вилле, принадлежащей финской компании Thomesto на острове Торсе. Компания импортировала древесину из России.
Путин вернулся в Санкт-Петербург после нескольких лет работы в КГБ в Дрездене. Он начал работать в офисе Собчака, став главой комитета по внешним связям. Комитет отвечал за внешнюю торговлю и иностранные инвестиции Петербурга.
Хотя Путин утверждает, что покинул КГБ в августе 1991 года, источник информации YLE утверждает, что Путин во время визита в Финляндию говорил, что все еще работает в КГБ.
Владимир Путин был президентом России с 2000 по 2008 год, когда поменялся местами с Дмитрием Медведевым, а затем был снова "избран" в 2012 году. Он несет ответственность за два вторжения в Украину и аннексию Крыма, а также за участие в других конфликтах.
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