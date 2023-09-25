"Это фейк": журналистка Спринге разоблачила популярную блогерку, та ответила

Чтобы быть на 100% уверенными, мы официально обратились в PR-службу Forbes, и они подтвердили то же самое".

Реагируя на это, Уресина вечером 24 сентября опубликовала прямой эфир в Instagram.

Она утверждает, что предложение оказаться на обложке престижного издания, а также дать интервью ей поступило от агентства.

"Я проверила агентство - и отзывы, и страницу в Instagram. Честно говоря, мне очень хотелось оказаться на обложке Forbes, мы проверили, все законно", - рассказала Уресина.

"Они выставили счет, что нормальная практика", - утверждает она, отмечая, что подобная практика есть и в латвийских журналах.

Журналистка Анна Пейпиня поспешила опровергнуть ее слова, написав в Twitter: "Ни в Santa, ни в IEVA нельзя "купить" интервью. Вы можете официально купить рекламное место и разместить там свое интервью или фотографию на А4 или свои стихи, но будет пометка, что это реклама. Лиене Уресиной трудно смириться с тем, что она просто не интересует эти журналы".

Ne Santā, ne IEVĀ interviju nevar “nopirkt”. Var oficiāli pirkt reklāmas laukumu un likt tur savu interviju vai foto uz A4 vai savu dzeju, bet klāt būs atzīme, ka tā ir reklāma. Lienei Uresinai grūti pieņemt, ka viņa vienkārši neinteresē šos žurnālus. — Anna Peipina 🇱🇻🇺🇦 (@annapeipina) September 24, 2023

"Я проверила все, что могла", - призналась Уресина в своем Instagram. Она заявила, что связалась с Forbes, чтобы прояснить ситуацию, и "берет на себя полную ответственность за каждое свое действие".

"На данный момент я не знаю. Мне сказали, что все законно. Я не знаю, может быть, я допустила ошибку", - говорит Уресина.