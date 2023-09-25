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"Это фейк": журналистка Спринге разоблачила популярную блогерку, та ответила

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Фото: LETA, instagram/inga.springe/ / TVNET kolāža

Журналист-расследователь Инга Спринге разместила в своих социальных сетях пост с разоблачением инфлюенсера Лиене (настоящее имя Елены) Уресиной. Уресина известна как "коуч по манифестации". Подробнее о ее бизнесе читайте в анализе TVNET, посвященном бизнесу по торговле мечтами в Латвии.

Уресина, которая считается одной из самых известных гуру манифестации в Латвии, 16 сентября поделилась в соцсетях записью, в которой было сказано: "Я на цифровой обложке FORBES New York".

"Предложение оказаться на обложке я получила будучи в США, сперва была в шоке и озадачена от такой возможности. Как? Я? На обложке Digital Forbes New York в Америке? Но действительно - все возможно, моя система манифестации работает, #BAGĀTĪBAS FORMULA работает, и работает для всех!" - написала Уресина.

Спустя неделю журналист-расследователь Инга Спринге поделилась своими наблюдениями: "Я замечала эту обложку уже раньше, и это вызвало у меня подозрения. Потому что фотографии были те же самые, которые она выкладывала в своих социальных сетях. Такое влиятельное СМИ, как Forbes, всегда будет делать собственную фотосессию. Я немного погуглила, но успокоилась. Я подумала, что, возможно, это было платное мероприятие Forbes - как Forbes Council - в котором Уресина ранее приобрела членство".

Она продолжила: "Однако на этой неделе, будучи на конференции мировых журналистов-рассследователей, встретила журналиста Forbes. Показала ему эту обложку и интервью. Его ответ сразу же: "Это фейк". 

Чтобы быть на 100% уверенными, мы официально обратились в PR-службу Forbes, и они подтвердили то же самое".

Реагируя на это, Уресина вечером 24 сентября опубликовала прямой эфир в Instagram.

Она утверждает, что предложение оказаться на обложке престижного издания, а также дать интервью ей поступило от агентства.

"Я проверила агентство - и отзывы, и страницу в Instagram. Честно говоря, мне очень хотелось оказаться на обложке Forbes, мы проверили, все законно", - рассказала Уресина.

"Они выставили счет, что нормальная практика", - утверждает она, отмечая, что подобная практика есть и в латвийских журналах.

Журналистка Анна Пейпиня поспешила опровергнуть ее слова, написав в Twitter: "Ни в Santa, ни в IEVA нельзя "купить" интервью. Вы можете официально купить рекламное место и разместить там свое интервью или фотографию на А4 или свои стихи, но будет пометка, что это реклама. Лиене Уресиной трудно смириться с тем, что она просто не интересует эти журналы".

"Я проверила все, что могла", - призналась Уресина в своем Instagram. Она заявила, что связалась с Forbes, чтобы прояснить ситуацию, и "берет на себя полную ответственность за каждое свое действие".

"На данный момент я не знаю. Мне сказали, что все законно. Я не знаю, может быть, я допустила ошибку", - говорит Уресина.

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