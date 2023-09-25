"Это фейк": журналистка Спринге разоблачила популярную блогерку, та ответила

Журналист-расследователь Инга Спринге разместила в своих социальных сетях пост с разоблачением инфлюенсера Лиене (настоящее имя Елены) Уресиной. Уресина известна как "коуч по манифестации". Подробнее о ее бизнесе читайте в анализе TVNET, посвященном бизнесу по торговле мечтами в Латвии.
Уресина, которая считается одной из самых известных гуру манифестации в Латвии, 16 сентября поделилась в соцсетях записью, в которой было сказано: "Я на цифровой обложке FORBES New York".
"Предложение оказаться на обложке я получила будучи в США, сперва была в шоке и озадачена от такой возможности. Как? Я? На обложке Digital Forbes New York в Америке? Но действительно - все возможно, моя система манифестации работает, #BAGĀTĪBAS FORMULA работает, и работает для всех!" - написала Уресина.
Спустя неделю журналист-расследователь Инга Спринге поделилась своими наблюдениями: "Я замечала эту обложку уже раньше, и это вызвало у меня подозрения. Потому что фотографии были те же самые, которые она выкладывала в своих социальных сетях. Такое влиятельное СМИ, как Forbes, всегда будет делать собственную фотосессию. Я немного погуглила, но успокоилась. Я подумала, что, возможно, это было платное мероприятие Forbes - как Forbes Council - в котором Уресина ранее приобрела членство".
Она продолжила: "Однако на этой неделе, будучи на конференции мировых журналистов-рассследователей, встретила журналиста Forbes. Показала ему эту обложку и интервью. Его ответ сразу же: "Это фейк".
Чтобы быть на 100% уверенными, мы официально обратились в PR-службу Forbes, и они подтвердили то же самое".
Реагируя на это, Уресина вечером 24 сентября опубликовала прямой эфир в Instagram.
Она утверждает, что предложение оказаться на обложке престижного издания, а также дать интервью ей поступило от агентства.
"Я проверила агентство - и отзывы, и страницу в Instagram. Честно говоря, мне очень хотелось оказаться на обложке Forbes, мы проверили, все законно", - рассказала Уресина.
"Они выставили счет, что нормальная практика", - утверждает она, отмечая, что подобная практика есть и в латвийских журналах.
Журналистка Анна Пейпиня поспешила опровергнуть ее слова, написав в Twitter: "Ни в Santa, ни в IEVA нельзя "купить" интервью. Вы можете официально купить рекламное место и разместить там свое интервью или фотографию на А4 или свои стихи, но будет пометка, что это реклама. Лиене Уресиной трудно смириться с тем, что она просто не интересует эти журналы".
Ne Santā, ne IEVĀ interviju nevar “nopirkt”. Var oficiāli pirkt reklāmas laukumu un likt tur savu interviju vai foto uz A4 vai savu dzeju, bet klāt būs atzīme, ka tā ir reklāma. Lienei Uresinai grūti pieņemt, ka viņa vienkārši neinteresē šos žurnālus.— Anna Peipina 🇱🇻🇺🇦 (@annapeipina) September 24, 2023
"Я проверила все, что могла", - призналась Уресина в своем Instagram. Она заявила, что связалась с Forbes, чтобы прояснить ситуацию, и "берет на себя полную ответственность за каждое свое действие".
"На данный момент я не знаю. Мне сказали, что все законно. Я не знаю, может быть, я допустила ошибку", - говорит Уресина.
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