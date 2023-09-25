В возрасте 50 лет скончался депутат Сейма Атис Декснис

"Сегодня нас потрясла невыразимо печальная новость. Наш Атис Декснис, депутат 14-го Сейма, внезапно скончался", - написал Смилтенс в соцсети. От имени ОС и Латвийского объединения регионов политик выразил соболезнования семье и близким Дексниса.

Смилтенс добавил, что в этом году отмечалось 50-летие его друга и коллеги Дексниса, строились дальнейшие планы работы на благо Латвии.

Со смертью Дексниса в парламент после небольшого перерыва вернется Эдгар Путра. 20 сентября Путра сложил свой так называемый мягкий мандат, так как в Сейм вернулся предыдущий министр внутренних дел Марис Кучинскис (ОС).

По данным архива агентства LЕТА, десять лет назад Декснис возглавлял отдел кадров AS Liepājas Metalurgs. Он избирался в Лиепайскую городскую думу в 2013 и 2017 годах, а также в Сейм 14-го созыва в 2022 году.

Декснис также занимал руководящие должности в лиепайской баптистской общине Святого Павла.