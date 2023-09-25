Компании Латвии могли поставлять в РФ микросхемы для военных нужд: VDD начала новую проверку

Служба государственной безопасности (VDD) начала дополнительную проверку в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что латвийские предприятия поставляют российским военным заводам микросхемы.
Взаимосвязанные компании известны VDD, и ранее служба уже проводила проверки возможных нарушений международных санкций со стороны этих компаний. В результате предыдущих проверок VDD нарушений не обнаружила.
В связи с недавно обнародованной информацией начата дополнительная проверка.
Как сообщалось, AS RD Alfa mikroelektronikas departaments опровергло информацию о поставках микросхем в Россию. Руководитель по развитию компании Лев Лапкис заявил агентству LЕТА, что договоры с Россией были расторгнуты с началом войны, а до этого микросхемы компании не производились и не поставлялись для военных целей.
В Alfa RPAR также опровергли сообщения о том, что предприятие продолжало поставлять микросхемы в Россию после начала войны в Украине.
Независимый российский сайт журналистских расследований The Insider ранее писал, что, несмотря на экспортный контроль и санкции, Латвия продолжает экспортировать в Россию микросхемы на миллионы евро после вторжения России на территорию Украины.
По данным издания, одним из основных импортеров микроэлектроники из Латвии является российская компания "Леста-М", получившая государственный заказ на поставку микросхем на сумму более 80 млн. рублей, заказчиками которой являются в основном предприятия военно-промышленного комплекса, в том числе производители ракет "Искандер" и ракетных комплексов "Тор-М2Э Зенит".
Производимые в Риге микросхемы поставлялись в Россию под торговыми марками RD Alfa и Alfa RPAR. Основным поставщиком являлось RD Alfa mikroelektronikas departaments. Однако с началом вторжения в Украину все изменилось. Теперь поставщиками являются Alfa RPAR и две, по всей видимости, китайские компании - Dalian Stella Trading, которая ранее поставляла в Россию металлолом, и Liaoning Jinhechuang Logistics.
Никого в Латвии не смутил тот факт, что российские покупатели исчезли, а на их место неожиданно пришли новые, которые с начала военных действий приобрели продукции на сумму 1,7 млн. долларов (1,6 млн. евро), пишет The Insider.
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