Компании Латвии могли поставлять в РФ микросхемы для военных нужд: VDD начала новую проверку

Взаимосвязанные компании известны VDD, и ранее служба уже проводила проверки возможных нарушений международных санкций со стороны этих компаний. В результате предыдущих проверок VDD нарушений не обнаружила.

В связи с недавно обнародованной информацией начата дополнительная проверка.

Как сообщалось, AS RD Alfa mikroelektronikas departaments опровергло информацию о поставках микросхем в Россию. Руководитель по развитию компании Лев Лапкис заявил агентству LЕТА, что договоры с Россией были расторгнуты с началом войны, а до этого микросхемы компании не производились и не поставлялись для военных целей.

В Alfa RPAR также опровергли сообщения о том, что предприятие продолжало поставлять микросхемы в Россию после начала войны в Украине.

Независимый российский сайт журналистских расследований The Insider ранее писал, что, несмотря на экспортный контроль и санкции, Латвия продолжает экспортировать в Россию микросхемы на миллионы евро после вторжения России на территорию Украины.