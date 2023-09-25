Грядущей ночью ожидаются первые осенние заморозки

В ночь на вторник воздух остынет до +3…+8 градусов, в некоторых районах в верхних слоях травы возможны заморозки до 0…-1 градуса. На побережье ночь будет теплее, температура воздуха понизится до +9…+14 градусов.

Днем во вторник ожидается солнечная и сухая погода. Время от времени солнце будет скрываться за облаками, которые в основном сохранятся в южной части страны.

Будет дуть слабый ветер, в утренние часы местами видимость будет осложняться образовавшимся в ночное время туманом.

Днем воздух прогреется до +16…+21 градуса.

В Риге временами сквозь облака будет выглядывать солнце, днем осадков не ожидается. Сохранится слабый юго-восточный, южный ветер, воздух прогреется до +17...+19 градусов.