Грядущей ночью ожидаются первые осенние заморозки

Следующей ночью в Латвии местами возможны первые осенние заморозки, однако во вторник, 26 сентября, снова ожидается по-летнему теплая погода, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В ночь на вторник воздух остынет до +3…+8 градусов, в некоторых районах в верхних слоях травы возможны заморозки до 0…-1 градуса. На побережье ночь будет теплее, температура воздуха понизится до +9…+14 градусов.
Днем во вторник ожидается солнечная и сухая погода. Время от времени солнце будет скрываться за облаками, которые в основном сохранятся в южной части страны.
Будет дуть слабый ветер, в утренние часы местами видимость будет осложняться образовавшимся в ночное время туманом.
Днем воздух прогреется до +16…+21 градуса.
В Риге временами сквозь облака будет выглядывать солнце, днем осадков не ожидается. Сохранится слабый юго-восточный, южный ветер, воздух прогреется до +17...+19 градусов.
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