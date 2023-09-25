Во вторник воздух прогреется до +20 градусов; осадков не ожидается

Второй день на этой неделе будет сухим, периодически солнце будут закрывать облака. Будет дуть слабый ветер, с утра местами на востоке страны видимость может осложнять сгустившийся ночью туман, сообщает агентство LETA.

В течение дня столбик термометра поднимется до отметки в +16...+20 градусов.

В Риге ожидается частично облачная погода, в течение дня осадки не ожидаются. Сохранится слабый юго-восточный, южный ветер, воздух прогреется до +18...+20 градусов.