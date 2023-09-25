Раев покинет фракцию ОС и повторно станет парламентским секретарем МВД

Депутат и бывший представитель "Объединенного списка" (ОС) Игорь Раев станет независимым депутатом парламента и продолжит работать в должности парламентского секретаря МВД, сообщили в МВД.
По состоянию на вторник канцелярия министра внутренних дел Рихарда Козловскиса укомплектована в соответствии с его приоритетами в сфере внутренних дел. Министр создал небольшой кабинет – для стабильного сотрудничества с Сеймом и общения с обществом и СМИ.
Эффективное антикризисное управление является одной из важнейших задач, которую необходимо решить, чтобы действия в кризисных ситуациях были оперативными, снижая необходимость принятия политических решений.
"В предыдущем назначении министра внутренних дел рабочую группу по гражданской защите возглавлял секретарь парламента Игорь Раев, у министра хорошие отзывы о его работе и профессиональном подходе, поэтому я рад, что Раев согласился продолжить эту работу", - подчеркнул Козловскис.
Это позволит работать над приоритетной задачей, не напрягаясь по времени, а также обеспечит наследственность предыдущей работы. Приказ об утверждении Раева на пост парламентского секретаря Министерства внутренних дел будет издан во вторник. Козловскис прогнозирует, что к тому времени Раев станет независимым депутатом Сейма. Чтобы стать таковым, он должен покинуть фракцию "Объединенный список" Сейма, где он работал, когда был избран в 14-й Сейм.
Канцелярию министра внутренних дел возглавит Беате Баркане-Ильенкова, которая в сотрудничестве с советником по связям с общественностью Элиной Бивиней будет обеспечивать оперативную связь с общественностью, в том числе со средствами массовой информации, другими учреждениями государственного и муниципального управления, а также с неправительственным сектором.
"Я рад, что министр внутренних дел оценил опыт и работу, вложенную в сферу внутренних дел. Я готов продолжить начатое по созданию эффективной системы кризисного управления в Латвии, и нам тоже придется интенсивно работать, чтобы укрепление восточной границы Латвии произошло в запланированные сроки", - сказал Раев.
От имени министра внутренних дел Раев продолжит возглавлять Рабочую группу по гражданской обороне.
Раев заверил, что продолжит работать в Сейме в качестве независимого депутата.
Аргументируя выход из фракции ОС, он заявил, что в последнее время слишком часто оказывается в меньшинстве и "как долго, по вашему мнению, можно находиться в меньшинстве, поэтому надо было как-то реагировать".
"Если вы всегда находитесь в меньшинстве, то вы остаетесь деструктивным элементом для объединения как такового", - подчеркнул Раев.
Становление независимым депутатом не означает автоматически, что Раев теперь будет автоматически поддерживать коалицию всеми голосами и в настоящее время будет считаться 54-м голосом за коалицию. "Никогда не говори никогда. Я посмотрю, чем все это обернется. В любом случае я буду голосовать так, как считаю нужным. Мне не особенно нравится практика коалиции", - подчеркнул Раев.
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