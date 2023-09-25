Раев покинет фракцию ОС и повторно станет парламентским секретарем МВД

Канцелярию министра внутренних дел возглавит Беате Баркане-Ильенкова, которая в сотрудничестве с советником по связям с общественностью Элиной Бивиней будет обеспечивать оперативную связь с общественностью, в том числе со средствами массовой информации, другими учреждениями государственного и муниципального управления, а также с неправительственным сектором.

"Я рад, что министр внутренних дел оценил опыт и работу, вложенную в сферу внутренних дел. Я готов продолжить начатое по созданию эффективной системы кризисного управления в Латвии, и нам тоже придется интенсивно работать, чтобы укрепление восточной границы Латвии произошло в запланированные сроки", - сказал Раев.

От имени министра внутренних дел Раев продолжит возглавлять Рабочую группу по гражданской обороне.

Раев заверил, что продолжит работать в Сейме в качестве независимого депутата.

Аргументируя выход из фракции ОС, он заявил, что в последнее время слишком часто оказывается в меньшинстве и "как долго, по вашему мнению, можно находиться в меньшинстве, поэтому надо было как-то реагировать".

"Если вы всегда находитесь в меньшинстве, то вы остаетесь деструктивным элементом для объединения как такового", - подчеркнул Раев.

Становление независимым депутатом не означает автоматически, что Раев теперь будет автоматически поддерживать коалицию всеми голосами и в настоящее время будет считаться 54-м голосом за коалицию. "Никогда не говори никогда. Я посмотрю, чем все это обернется. В любом случае я буду голосовать так, как считаю нужным. Мне не особенно нравится практика коалиции", - подчеркнул Раев.