Санкции и конфискация: о судьбе машин с российскими и белорусскими номерами в Латвии

Законопроект, разработанный Министерством юстиции, фактически запретит транспортным средствам, зарегистрированным в России и Беларуси и ранее въехавшим в Латвию, оставаться в Латвии.

В случае, если в течение трех месяцев не будет осуществлена ​​перерегистрация транспортного средства или выезд из Латвии, последуют санкции, вплоть до конфискации транспортного средства.

Силиня отметила, что ответственные министерства работают над техническими решениями, как можно использовать базы данных для определения момента въезда транспортных средств в Латвию, поскольку в настоящее время таких данных нет. Также экспертам еще предстоит разработать решения как по срокам, так и по тому, как будет осуществляться конфискация.

"Как и другие страны Балтии, мы хотим соблюдать тот факт, что если эти автомобили не будут вывезены или зарегистрированы в установленный срок, последуют соответствующие санкции", - сказала премьер-министр, подчеркнув, что необходимо достаточно быстрое и четкое решение.

Министр экономики Виктор Валаинис (СЗК) подчеркнул необходимость вышеупомянутого регулирования, поскольку необходимо думать о безопасности граждан Латвии. "Это ненормально, что люди игнорируют латвийское законодательство и нарушают правила, передвигаются по нашим дорогам, испытывают чувство безнаказанности и угрожают безопасности наших собратьев", - сказал политик.

То же самое высказал и министр сообщения Каспар Бришкенс, подчеркнув аспект безопасности дорожного движения. Политик отметил, что водители транспортных средств с российскими или белорусскими номерами часто нарушают правила дорожного движения, а невыплаченные штрафы измеряются несколькими десятками тысяч. Бришкенс подчеркнул, что такое чувство безнаказанности необходимо срочно изменить.