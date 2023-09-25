Фото ⟩ Сын Кадырова избил обвиняемого в сожжении Корана

"Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание", - написал Кадыров.

Кадыров назвал людей, совершающих подобные действия, "провокаторами", "предателями" и "больной опухолью на теле, которую нужно прижигать". По словам главы Чечни, он гордится поступком сына, избившего задержанного. "Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор", - написал он.

На видео, опубликованном главой Чечни, его сын избивает молодого человека ногами и руками, а тот пытается закрыться от ударов.

16 августа уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что получила обращение Журавеля, в котором тот пожаловался, что его избил сын Кадырова.

Никиту Журавеля задержали 21 мая после того, как в соцсетях появилось видео, автор которого сжигает Коран на фоне мечети.