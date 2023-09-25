Потеряла несколько тысяч евро. Как женщина стала жертвой мошенников

В субботу вечером Нелда Элсиня получила сообщение с приглашением на судебное заседание, которое предположительно состоится в понедельник, 25 сентября, в Земгальском окружном суде. Обстоятельства сложились так, что женщина действительно является фигурантом уголовного дела, и она поверила сообщению.

Как требовалось, женщина ввела свои банковские реквизиты и перевела почти 5000 евро на счет проживающего в Латвии клиента банка SEB Даниэля.

Женщина признала свою ошибку, но убеждена, что это схема мошенничества, поскольку мошенники знают, что ответственные органы не смогут полноценно помочь на выходных.

По данному случаю Государственная полиция возбудила уголовное дело. В полиции подчеркнули, что вернуть переведенные деньги уже не удастся.

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Видео: Сюжет передачи на латышском языке