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В Нагорном Карабахе взорвался склад с топливом. Есть погибшие

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В Нагорном Карабахе рядом взорвался склад с топливом
В Нагорном Карабахе рядом взорвался склад с топливом Фото: AP/Scanpix

Сильный взрыв произошел вечером 25 сентября на бензохранилище вблизи трассы Степанакерт - Аскеран в Нагорном Карабахе, пишет "Медуза".

Как пишут армянские СМИ, в результате взрыва есть погибшие и раненые. Многих пострадавших доставили с ожогами в больницы.

Депутат парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцах) Метаксе Акопян заявила изданию News.am, что на станции, где произошел взрыв, выдавали бензин людям, выезжающим в Армению.

Точное число пострадавших не известно.

В некоторых СМИ появлялись сообщения, что количество погибших и пострадавших превышает 200 человек. Официально это не подтверждено.

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