В Нагорном Карабахе взорвался склад с топливом. Есть погибшие

Как пишут армянские СМИ, в результате взрыва есть погибшие и раненые. Многих пострадавших доставили с ожогами в больницы.

Депутат парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцах) Метаксе Акопян заявила изданию News.am, что на станции, где произошел взрыв, выдавали бензин людям, выезжающим в Армению.

Точное число пострадавших не известно.

В некоторых СМИ появлялись сообщения, что количество погибших и пострадавших превышает 200 человек. Официально это не подтверждено.