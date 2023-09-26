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Разногласия по поводу нарушения правил движения привели к внутреннему расследованию в полиции

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Проверка на дорогах
Проверка на дорогах Фото: Valsts policija

Водитель Андрис 26 августа попал в неприятную ситуацию, получив штраф за агрессивное вождение. Принимая во внимание обстоятельства произошедшего, водитель не согласен с решением стражей порядка и собирается наказание оспорить, сообщает передача Bez Tabu.

За агрессивное вождение он был остановлен потому, что резко затормозил, когда приблизился к знаку ограничения максимальной скорости.

"Полицейский бусик подъехал ближе, дико близко приблизился. Смотрел в зеркала, думал, что обгонит, но он так и держался "на хвосте".

Перед знаком затормозил. Проехав через перекресток, смотрю, синие огни заморгали!" - описывает произошедшее Андрис.

Андрис решение полиции оспорит, он считает, что противозаконно поступили сами стражи порядка. Произошедшее прокомментировали полиция и представтиели Школы безопасного вождения.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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