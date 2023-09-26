Жители Кенгарагса встревожены по поводу нового места трамвайной остановки

"Остановку из просматриваемого места планируют перенести в абсолютно темное место", - говорит о переносе остановки Лига.

Другой местный житель Оскар говорит, что перенос остановки создаст проблемы для жителей, которые живут в частном доме, у которого решено оборудовать остановку.

"Частные дом на то и частный дом, чтобы у его стет никто не терся".

Прохожая Эвия отмечает, что ряд вопросов вызывает и само проведение работ, так как передвигаться на этом участке дороги практически невозможно.

Оказывается, что по поводу переноса остановки проводилось общественное обсуждение, о котором никто из жителей, направивших коллективное письмо в Рижскую думу, не знал.

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