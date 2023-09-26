Вт, 26.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Жители Кенгарагса встревожены по поводу нового места трамвайной остановки

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Трамвай в Риге
Трамвай в Риге Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta.

В Кенгарагсе, на улице Маскавас, все лето ведутся масштабные ремонтные работы трамвайных рельсов, чтобы можно было обеспечить курсирование низкопольных трамваев. Однако у жителей возникли вопросы по поводу переноса остановки, сообщает передача Bez Tabu.

"Остановку из просматриваемого места планируют перенести в абсолютно темное место", - говорит о переносе остановки Лига.

Другой местный житель Оскар говорит, что перенос остановки создаст проблемы для жителей, которые живут в частном доме, у которого решено оборудовать остановку.

"Частные дом на то и частный дом, чтобы у его стет никто не терся".

Прохожая Эвия отмечает, что ряд вопросов вызывает и само проведение работ, так как передвигаться на этом участке дороги практически невозможно.

Оказывается, что по поводу переноса остановки проводилось общественное обсуждение, о котором никто из жителей, направивших коллективное письмо в Рижскую думу, не знал.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх