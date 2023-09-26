Сейм рассмотрит проект решения о выражении недоверия министру Чакше

Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, президиум Сейма созвал внеочередное заседание Сейма во вторник, 26 сентября, в 15:00 часов.

Проект решения о выражении недоверия Чакше подписали депутаты от партий "Латвия на первом месте" и "Объединенный список".

В свою очередь, в среду, 27 сентября, в комиссии Сейма по запросам планируется оценить заявление депутатов "Объединенного списка", в котором они требуют у Чакши объяснений по поводу подготовки и публикации Государственным центром содержания образования (VISC) методического материала "Сексуальное образование - вопросы и ответы" для использования в учебных заведениях.

По мнению депутата "Объединенного списка" Чеслава Батни, недопустимо, чтобы детям от девяти до десяти лет предоставлялась информация, к которой они не готовы ментально и эмоционально, в том числе вопросы о социальной половой принадлежности.

Чакша отреагировала на эту ситуацию, издав распоряжение об отстранении от должности на время расследования возбужденного по данному вопросу дисциплинарного дела руководителя VISC Лиене Вороненко.