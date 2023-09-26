Пропажа дрона на границе с Россией: комментарий командира НВС Леонида Калниньша

Напомним, в субботу, 23 сентября, по техническим причинам, Национальные вооруженные силы (NBS) потеряли связь с беспилотным летательным аппаратом, который на учениях Namejs 2023 использовался для наземного наблюдения возле латвийско-российской границы. Дрон, возможно, сел в России.

Связь с летательным аппаратом оборвалась на территории Латвии, и его потенциальное место посадки было обусловлено ранее принятой траекторией полета и направлением ветра. Высока вероятность посадки наблюдательного летательного аппарата на территории России.

​В Минобороны пояснили агентству LETA, что дрон не имел боевого вооружения, а предназначался для наблюдения.

Во избежание эскалации МИД проинформировал об инциденте Россию, как это принято в международной практике. В то же время "не исключено, что российская пропаганда может представить это в том свете, в котором она хочет", заявили представители Минобороны.

Комментируя вопрос о том, может ли летательный аппарат по-прежнему представлять угрозу с воздуха, в Минобороны заявили, что после полной потери связи на территории Латвии беспилотник перешел в режим вынужденной посадки.

Более подробную информацию о технических характеристиках беспилотного летательного аппарата в министерстве предоставить отказались.