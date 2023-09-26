Пропажа дрона на границе с Россией: комментарий командира НВС Леонида Калниньша

Пропажа дрона на латвийско-российской границы связана с техническими причинами, признал в интервью передаче Rīta panorāma Латвийского телевидения командир Национальных вооруженных сил (НВС) Леонид Калниньш.
Он отметил, что вооруженные силы очень активно используют беспилотники, особенно в приграничных районах, для обеспечения необходимого для обороны страны сбора фактов.
"Если очень интенсивно эксплуатировать какие-то технические устройства, то это неизбежно, что происходят такие инциденты", - сказал Калниньш, отметив, что причины происшествия будут очень тщательно проанализированы, чтобы улучить техническое состояние.
Отвечая на вопрос о том, могли ли быть причиной падения беспилотника технические причины или человеческий фактор, командующий НВС отметил, что в настоящее время установлено, что это в основном техническая причина. НВС находится в контакте с производителем для улучшения технических качеств беспилотника.
Калниньш отметил, что пропавший беспилотник не содержал никаких файлов памяти и не нес специфических устройств.
Как заявил утром во вторник в эфире программы Rīta panorama министр обороны Андрис Спрудс, в Министерстве обороны начато служебное расследование для выяснения причин потери контроля над беспилотным летательным аппаратом, который мог упасть на территории России во время военных учений в выходные, сообщил сегодня утром министр обороны Андрис Спрудс в эфире программы Rīta panorama.
Напомним, в субботу, 23 сентября, по техническим причинам, Национальные вооруженные силы (NBS) потеряли связь с беспилотным летательным аппаратом, который на учениях Namejs 2023 использовался для наземного наблюдения возле латвийско-российской границы. Дрон, возможно, сел в России.
Связь с летательным аппаратом оборвалась на территории Латвии, и его потенциальное место посадки было обусловлено ранее принятой траекторией полета и направлением ветра. Высока вероятность посадки наблюдательного летательного аппарата на территории России.
В Минобороны пояснили агентству LETA, что дрон не имел боевого вооружения, а предназначался для наблюдения.
Во избежание эскалации МИД проинформировал об инциденте Россию, как это принято в международной практике. В то же время "не исключено, что российская пропаганда может представить это в том свете, в котором она хочет", заявили представители Минобороны.
Комментируя вопрос о том, может ли летательный аппарат по-прежнему представлять угрозу с воздуха, в Минобороны заявили, что после полной потери связи на территории Латвии беспилотник перешел в режим вынужденной посадки.
Более подробную информацию о технических характеристиках беспилотного летательного аппарата в министерстве предоставить отказались.
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