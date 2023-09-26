SEPLP: Закрытие общественных СМИ на русском языке приведет к потере аудитории в полмиллиона человек

Совет, как гарант редакционной независимости общественных СМИ и защиты интересов общества недоумевает, почему никто не спросил его мнения при обсуждении концепции национальной безопасности, более того, об этих планах совет узнал от журналистов.

"Мнение совета таково, что в латвийском медийном пространстве важно поддерживать создание качественного контента для достижения проживающих в Латвии нацменьшинств с целью укреплять осознание государственности и принадлежности к Латвии, приобщать латвийские нацменьшинства к культурному пространству Европы. Общественные СМИ Латвии должны обращаться к разным аудиториям, и они должны быть доступны на всей территории Латвии. Одна из специфичных целевых аудиторий латвийских общественных СМИ - нацменьшинства Латвии", - заявили в SEPLP.

По мнению SEPLP, этой аудитории необходимо предлагать качественную и понятную альтернативу источникам информации из России, а также обеспечить возможность выбора.

В письме совет отмечает, что Латвийское радио 4 "Домская площадь" - единственная в стране радиостанция, предлагающее нацеленное на общественное благо информационно-аналитическое содержание на языках нацменьшинств. При этом еженедельный охват радиостанции достигает 100-125 тысяч зрителей. В свою очередь на телеканале LTV7 каждый вечер транслирует новостные передачи "Сегодня вечером". Ежедневный охват телеканала - более 20 тысяч зрителей. Кроме того, портал Rus.LSM.lv в месяц в среднем охватывает аудиторию в 300 тысяч читателей. Растет и число подписчиков на YouTube и в Facebook.

Таким образом, по мнению Совета по общественным электронным СМИ, запрет на создание контента общественными СМИ на русском языке с 2026 года придете к необратимым потерям аудитории, которая, по подсчетам LTV, превысит 500 000 пользователей.

Напомним, на прошлой неделе правительство одобрило новый проект концепции национальной безопасности. В нем сказано, что с 1 января 2026 года контент, создаваемый общественными СМИ, должен выходить только на латышском языке и языках, принадлежащих европейскому культурному пространству.