Фото ⟩ В Дрейлини изъято большое количество разных наркотиков: задержан несовершеннолетний

Так, в ночь на 20 сентября муниципальная полиция Ропажского края заметила на поле в Дрейлини подозрительно припаркованный легковой автомобиль. Стражи порядка подошли к машине и констатировали, что в машине находятся женщина и юноша, кроме того, полицейские заметили в салоне машины свертки с разными неизвестными веществами и напоминающее марихуану растение.

Муниципальная полиция задержала парочку, пока на место не приехала Государственная полиция. Задержанная женщина 1988 года рождения ранее была судима за кражу, в свою очередь молодой человек 2006 года рождения ранее был дважды судим за ограбления.

В ходе уголовно-процессуальных действий в салоне автомобиля было обнаружено примерно 330 грамм амфетамина, 27 таблеток Xanax, две таблетки MDMA, кристаллическое вещество неизвестного происхождения, невысушенная марихуана, примерно три грамма высушенной марихуаны.

В ходе обыска по месту жительства задержанных, был изъят куст марихуаны и 17 брикетов с веществом невыясненного пока происхождения. Общее количество марихуаны в невысушенном виде составляет примерно 1,5 килограмма.

Чтобы точно установить состав и вес изъятых веществ, назначены экспертизы. Кроме того, у задержанных найдены два незарегистрированных газовых пистолета.

21 сентября к обоим задержанным была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.